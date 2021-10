"Wszyscy święci New Jersey": Kiedy premiera prequela "Rodziny Soprano"? [ZWIASTUN]

Młody Anthony Soprano dorasta w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii New Jersy. Staje się mężczyzną akurat wtedy, kiedy gangsterzy, rywalizujący z wszechmocną rodziną DiMeo, rzucają jej wyzwanie, pragnąc przejąć władzę nad rozdartym konfliktami rasowymi miastem. Zmieniające się czasy nie oszczędzają też ubóstwianego przez Anthony’ego wuja, Dickiego Moltisantiego, zmagającego się z kłopotami w życiu zawodowym i osobistym. To on właśnie sprawi, że podatny na wpływy nastoletni siostrzeniec stanie się potężnym szefem mafii, którego poznamy później jako Tony’ego Soprano.



"Wszyscy święci New Jersey": Syn Jamesa Gandolfiniego jako młody Tony Soprano

Główną rolę we "Wszystkich świętych New Jersey" zagrał syn Jamesa Gandolfiniego - Michael ("Kroniki Times Square"). Partnerują mu: Alessandro Nivola ("American Hustle"), nagrodzony Tonym Leslie Odom Jr. ("Morderstwo w Orient Expressie"), Jon Bernthal ("Wilk z Wall Street"), Corey Stoll ("Pierwszy człowiek"), Billy Magnussen ("Big Short"), Michela De Rossi (serial "The Rats"), John Magaro ("Czas próby") oraz laureat Emmy Ray Liotta ("Chłopcy z ferajny") i nominowana do Oscara Vera Farmiga ("W chmurach").



Za reżyserię obrazu odpowiada Alan Taylor ("Rodzina Soprano", "Gra o tron", "Mad Men"). Scenarzystami "Wszystkich świętych New Jersey" są twórcy "Rodziny Soprano" David Chase i Lawrence Konner.



W ekipie znaleźli się między innymi operator Kramer Morgenthau ("Thor: Mroczny świat"), scenograf Bob Shaw ("Wilk z Wall Street", "Rodzina Soprano"), nominowany do Oscara montażysta Christopher Tellefsen ("Moneyball", "Ciche miejsce") i projektantka kostiumów Amy Westcott ("Zapaśnik", "Czarny łabędź").



Wideo "Wszyscy święci New Jersey" [trailer]

"Wszystkich świętych New Jersey" kręcono w plenerach New Jersey i Nowego Jorku. W filmie pojawia się kilka lubianych przez widzów postaci z serialu, który stał się inspiracją obrazu.