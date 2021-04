9 kwietnia 1976 roku w amerykańskich kinach swą premierę miał film "Wszyscy ludzie prezydenta", ukazujący śledztwo, które doprowadziło do rezygnacji prezydenta Richarda Nixona z urzędu. Obsadzone największymi gwiazdami tamtych czasów, dzieło Alana J. Pakuli uchodzi dziś za jeden z najważniejszych thrillerów w historii kinematografii.

W 1972 roku, podczas promocji filmu "Kandydat", Robert Redford natrafił na serię artykułów autorstwa Boba Woodwarda i Carla Bernsteina z "The Washington Post", dotyczących włamania do sztabu Partii Demokratycznej, mieszczącego się w kompleksie Watergate. Aktor zauważył w nich dobry materiał na społecznie zaangażowany film. Już w listopadzie 1972 roku skontaktował się z dziennikarzami. Ku ich zaskoczeniu, Redford nie chciał się skupić na samym skandalu i administracji Richarda Nixona (z którego komitetem reelekcyjnym powiązano włamywaczy). Interesowała go codzienność dziennikarzy, metody prowadzenia śledztwa oraz jak oddziaływało ono na ich życie prywatne. Obaj przyznali później, że sugestie Redforda znacząco wpłynęły na kierunek ich książki.

Woodward i Bernstein, w międzyczasie nagrodzeni za swą pracę Pulitzerem, wydali "Wszystkich ludzi prezydenta" dwa lata później - zaledwie dwa miesiące przed rezygnacją Nixona z prezydentury. Redford zakupił prawa do adaptacji jeszcze przed premierą książki, w dodatku za astronomiczną wówczas kwotę 450 tysięcy dolarów. Do napisania scenariusza aktor zaangażował Williama Goldmana, laureata Oscara za "Butcha Cassidy'ego i Sundance'a Kida". To on podjął decyzję, by ograniczyć film jedynie do pierwszej połowy książki i zakończyć go w momencie inauguracji drugiej kadencji Nixona.



Pierwszy draft scenariusza był gotowy już w sierpniu 1974 roku i zadowolił on szefów wytwórni Warner Bros. na tyle, by dać projektowi zielone światło. Redford nie był jednak zachwycony. O sugestię poprosił autorów "Wszystkich ludzi prezydenta" i ze zdumieniem odkrył, że Bernstein i Nora Ephron - ówczesna dziewczyna dziennikarza, a w przyszłości autorka m.in. tekstów do "Kiedy Harry poznał Sally" i "Bezsenności w Seatlle" - napisali własny draft. Ten przypadł mu do gustu jeszcze mniej. W ostatecznej wersji filmu wykorzystano z niego zaledwie jedną scenę.

Redford nie ukrywał także rozczarowania decyzją Warnera o powierzeniu mu roli Woodwarda. Aktor obawiał się, że jego obecność odwróci uwagę od historii. Z kolei dziennikarz był tą decyzją zdziwiony - uważał się za osobę skrajnie nieciekawą, a tymczasem miał się w niego wcielić symbol seksu i najpopularniejszy amerykański aktor. Redford tymczasem stwierdził, że jego angaż wymuszał obsadzenie roli Bernsteina równie znanym i popularnym aktorem. Początkowo myślał o Alu Pacino, jednak ostatecznie zdecydował się na Dustina Hoffmana.



Decyzja ta okazała się najlepszą z możliwych. Obaj aktorzy różnili się diametralnie, zarówno fizycznie, jak i swoim podejściem do aktorstwa. Chociaż obaj spędzili długie godziny ze swoimi bohaterami, Redford nie miał zamiaru imitować zachowania Woodwarda. Hoffman tymczasem uparł się, by jak najbardziej upodobnić się do Bernsteina, do tego stopnia, że na planie pojawiał się z jego zegarkiem na ręce. Między aktorami iskrzyło. Obaj nauczyli się także tekstu swojego partnera i podczas zdjęć przerywali sobie, tym samym tworząc napiętą atmosferę i nieraz wyprowadzając z równowagi innych aktorów. Mówiło się nawet o rękoczynach... Dzięki temu trudna współpraca Woodwarda i Bernsteina wydawała się tak wiarygodna.