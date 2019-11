"Wśród nocnej ciszy", czyli Boska Komedia 2019

"Wśród nocnej ciszy" to motto tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. W ciągu 10 dni widzowie obejrzą 32 spektakle. Wielkie święto teatru rusza 6 grudnia w Krakowie.

Program festiwalu Boska Komedia, który odbędzie się w dniach 6-15 grudnia, zaprezentowano podczas czwartkowej konferencji prasowej (14 grudnia), która odbyła się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Jak mówił dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Szydłowski, wydarzeniu będzie przyświecać motto "Wśród nocnej ciszy", stanowiące odwołanie do myśli filozoficznej Heideggera. W konferencji wzięli udział również selekcjonerzy Boskiej Komedii, reżyserka Joanna Kos-Krauze oraz krytyk teatralny Tomasz Domagała.

"W tym roku zastanawiamy się nad kondycją artysty w czasach, w których dominacja narracji publicznych staje się nieznośnie biało-czarna, socjotechniczna" - podkreślił Szydłowski. Jak dodał, rzeczywistość "stawia przed artystami dodatkowe wyzwania". "I ten ich krzyk, słyszany wśród nocnej ciszy dominacji blichtru popkulturowego, albo demagogicznych narracji, które próbują zawłaszczyć człowieka i go uprzedmiotowić, jest niezwykle istotny" - ocenił.

"Bez świadomości społecznej nie da się robić sztuki" - dodała Joanna Kos-Krauze.

Podobnie jak w latach poprzednich zobaczymy najważniejsze przedstawienia sezonu rekomendowane przez komisję selekcyjną, w której w tym roku, poza krytykami teatru: Jackiem Wakarem, Jackiem Cieślakiem i Tomaszem Domagałą uczestniczyły także reżyserka Joanna Kos-Krauze oraz redaktorka "Wysokich obcasów" Paulina Reiter.



W trakcie 12. edycji festiwalu zobaczymy 11 przedstawień konkursowych (INFERNO), 11 w sekcji PARADISO oraz 10 w PURGATORIO.

Przedstawienia zakwalifikowane do przeglądu obejrzy międzynarodowe jury, a następnie wybierze zwycięzców w dziewięciu kategoriach. W tym roku w jury zasiądą: Stefanie Carp, Dries Douibi, Qian Cheng, Glyn Roberts, Kristina Savickienė, Mark Yeoman.

Konkurs INFERNO

Czy w los kobiety zawsze jest wpisane cierpienie i konieczność walki o własny głos i pozycję? Z tegorocznego zestawienia konkursowych przedstawień widać, że marsz parasolek w polskim teatrze trwa.

W "Trojankach" Jana Klaty zwycięscy Achajowie zostają panami wszystkiego, a ich łupem stają się kobiety, z królową Hekabe i jej córkami na czele. To one są głównymi ofiarami laboratorium przemocy, ostatnimi, które trzeba złamać, by móc budować nowy porządek.



Kobiece życiorysy wypełniają scenę w trakcie "Cząstek kobiety" Kornéla Mundruczó. Momenty intymne, wstydliwe, te, o których bohaterki "Cząstek" chciałyby zapomnieć - to z nich budowana jest narracja spektaklu.



Z odwróconą narracją mamy do czynienia w dwóch krakowskich spektaklach: "Panny z Wilka" w reżyserii Agnieszki Glińskiej i "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" w reżyserii Pawła Świątka. To nie Wiktor i nie Silny opowiadają swoje historie, ale są "opowiadani" przez kobiety i to przez ich pryzmat oglądamy świat.



Kobiecy głos i kobiecy manifest usłyszmy w spektaklu "Kobiety objaśniają mi świat" w reżyserii Iwony Kempy.

O kondycję polskiej szkoły i zmieniającą się rolę nauczycieli pytają Anna Smolar, reżyserka i dramaturg Michał Buszewicz kreując metaforę Dzikiego Zachodu w spektaklu "Kowboje".

Spektaklem, który powstał jako bezpośredni odzew na protest w Sejmie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest "Rewolucja, której nie było" Justyny Sobczyk. Aktorzy zawodowi i aktorzy z zespołem Downa z Teatru 21 komentują w formie spektaklu -koncertu dwa miesiące protestu, dodając czasami ironiczny, a czasami gorzki komentarz. Przede wszystkim jednak, oddają głos samym niepełnosprawnym i ich matkom.

O największej w Polsce grupie emigrantów, czyli o Ukraińcach opowiada spektakl "Lwów, nie oddamy" Katarzyny Szyngiery. W tym wycinku z historii dwóch narodów liryzm miesza się z goryczą.



Próbę szerokiej, społecznej analizy podejmują dwa przedstawienia konkursowe: "Inni ludzie" Grzegorza Jarzyny oraz "Kino moralnego niepokoju" Michała Borczucha. Grzegorz Jarzyna, reżyser wielokrotnie nagradzanego spektaklu "Między nami dobrze jest" tym razem sięgnął po najnowszy tekst Doroty Masłowskiej i wystawił go w rytmie hip-hopu. Warszawski blichtr kontra blokowiska, a gdzieś pomiędzy bijące serce Polski.

"Kino moralnego niepokoju" 40 lat później - młodsze pokolenie przeżywa rozczarowanie wynikające z konfrontacji ideałów z beznadziejną rzeczywistością i powoli wycofuje się... w geście obywatelskiego nieposłuszeństwa.

O wolności i drogach, które do niej prowadzą opowiada "Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach" w reżyserii Michała Siegoczyńskiego.