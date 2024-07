"Zawsze ceniłem filmy, które opowiadają o ważnych rzeczach w sposób lekki i zabawny. Chciałbym, żeby w tym moim filmie była taka, choćby mała, prawda o człowieku" - mówi Tomasz Gąssowski .



To wielokrotnie nagradzany twórca, kompozytor muzyki do filmów Andrzeja Jakimowskiego (MocArta RMF Classic za najlepszą muzykę filmową w roku 2013 do filmu "Image") i reżyser ("Baraż" został doceniony licznymi nagrodami, m.in. na Warszawskim Festiwalu Filmowym, Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia", Lubuskim Lecie Filmowym, Międzynarodowym Festiwalu Filmu i Muzyki "Transatlantyk").

W roli głównej występuje we "Wróblu" Jacek Borusiński, który grał również w poprzednim filmie reżysera - wspomnianym "Barażu".

"Obydwaj przywiązujemy bardzo dużą wagę do niuansów, szczegółów, rzeczy drobnych, a ważnych, które nas śmieszą i wzruszają. Tomek ma niewiarygodną umiejętność pokazywania dużych, ważnych rzeczy w sposób lekki, w świecie gdzieś z dala od centrum, na obrzeżach, gdzie żyje nasz bohater, Remek Wróbel - postać tragikomiczna, a przede wszystkim, mam nadzieję, prawdziwa" - podkreśla aktor. Z kolei jego zespół Mumio pod kątem humoru Tomasz Gąssowski porównuje do Monty Pythona.

"Wróbel": O filmie

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia - jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.



Jackowi Borusińskiemu partnerują w filmie: Julia Chętnicka (która zachwyciła w "Królowej" u boku Andrzeja Seweryna), Krzysztof Stroiński, Piotr Rogucki, Bartłomiej Kotschedoff, Agnieszka Matysiak. W nietypowych dla siebie rolach epizodycznie pojawią się m.in. wielkie nazwisko świata reklamy Iwo Zaniewski, legendarny komentator sportowy Stefan Szczepłek, znany ze standupu Wojciech Fiedorczuk, piłkarz Radek Majewski czy dziennikarz Michał Ogórek.

Operatorem filmu jest Wojciech Staroń, Jest autorem zdjęć do takich filmów jak "Papusza" (z Krzysztofem Ptakiem), "Plac Zbawiciela" czy "Ptaki śpiewają w Kigali". Za swoją pracę w Polsce i na świecie otrzymał wiele nagród, w tym Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w 2011 roku.

Producentem filmu jest Robert Kijak (NEXT FILM). Dystrybucją zajmie się NEXT FILM.