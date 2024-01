"Wredne dziewczyny" wracają na kinowy ekran. Zaskakujący hit!

Zrealizowany dwie dekady temu film " Wredne dziewczyny " Marka Watersa na podstawie scenariusza Tiny Fey do dziś jest wielkim hitem. Opowiada o nastoletniej Cady Heron (Lindsay Lohan), która przeprowadza się z Afryki do Stanów Zjednoczonych. Kontynuuje naukę w liceum, w którym rządzi grupa dziewczyn: Regina George (Rachel McAdams), Gretchen Wieners (Lacey Chabert) i Karen Smith (Amanda Seyfried).

Wytwórnia Paramount początkowo nie planowała kinowej dystrybucji filmu, myśląc raczej o premierze w serwisie streamingowym. Żywiołowa reakcja na testowych pokazach sprawiła jednak, że zmieniono plany i zdecydowano się na wprowadzenie "Mean Girls" do kin.



Lindsay Lohan wraca w musicalu "Mean Girls"

W główną bohaterkę wcieliła się Angourie Rice, jednak Lindsay Lohan pojawia się gościnnie na ekranie w roli moderatorki matematycznego konkursu - informacja ta utrzymywana była w tajemnicy aż do premiery obrazu.



O tym, jak ważny dla producentów był udział gwiazdy oryginalnego filmu świadczy fakt, że za pół dnia na planie musicalu aktorka zainkasowała około pół miliona dolarów - wynika z informacji Variety.

Główna bohaterka 'Mean Girls" - szesnastoletnia Cady Heron (Angourie Rice) - przeprowadza się z matką z Kenii do USA i zaczyna naukę w liceum. Cady zaprzyjaźnia się z outsiderami Janis 'Imi'ike (Aulia Cravalho) i Damianem Hubbardem (Jaquel Spivey), którzy wprowadzają ją w życie szkolne. Cady zakochuje się w Aronie (Christopher Briney), który wcześniej był chłopakiem Reginy (Reneé Rapp), która stoi na czele grupy zwanej Plastikami. Cady zaczyna się bardzo podobać bycie popularną ale czy lubianą dziewczyną? To zobaczymy w kinach już 15 marca.

Autorką scenariusza jest Tina Fey, która napisała również scenariusz do "Wrednych dziewczyn", występuje w nowym filmie jako Ms. Norury, nauczycielka matematyki.

Zobaczymy również: Jona Hamma ("Mad Men") i Ashley Park ("Emily w Paryżu").

Reżyserami "Mean Girls" są: Samantha Jayne i Arturo Perez Jr.