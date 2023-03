Wręczono nagrody 3. Festiwalu Kultury Narodowej "Pamięć i Tożsamość"

Nagrody 3. Festiwalu Kultury Narodowej "Pamięć i Tożsamość"

"Istotą mediów publicznych jest misja - służba wspólnocie narodowej. Jednym z najważniejszych elementów tej misji, którą możemy rozumieć jako służbę wspólnocie narodowej, są produkcje historyczne, produkcje tożsamościowe" - podkreślił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Zwrócił uwagę, że "pamięć tworzy tożsamość, a ona nadaje sens życia jednostkom i wspólnotom, ale także wyposaża je w pewien potencjał mocy, odporności na kryzysy, kreatywności, która jest potrzebna do rozwiązywania najróżniejszych problemów i do tworzenia rzeczywistości (...) zgodnie z naszym systemem wartości, który się sprawdził, który nas tworzy jako jednostki i wspólnoty". "I to wszystko media publiczne powinny zapewniać i telewizja publiczna powinna realizować. I takie festiwale, jak ten dzisiejszy, już trzeci z kolei - to okazja do podsumowania i do odpowiedzi na pytania, czy tak jest w rzeczywistości" - wyjaśnił.

"I ta odpowiedź jest pozytywna, ta odpowiedź jest oczywista. Poziom tych produkcji jest naprawdę wysoki. (...) Te dzieła są inspirujące, są na wysokim poziomie, a twórcy nas zaskakują pozytywnie" - ocenił Gliński.

"Kiedy myślimy o tym, jaki jest cel mediów publicznych, jaki jest cel telewizji publicznej - to oczywiście możemy poprzestać na łatwym. Tym, co łatwe jest odpowiedź, że misją jest wszystko to, co robią media publiczne" - powiedział do uczestników gali finałowej 3. FKN prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

"Nam taka prosta definicja nie wystarcza. Dlatego po raz trzeci organizujemy Festiwal Kultury Narodowej, żeby sobie odpowiedzieć, w jaki sposób w poprzednim roku realizowaliśmy naszą misję" - dodał.

"To, że nazwaliśmy to Festiwalem Kultury Narodowej nie jest przypadkiem. To nie jest jakaś tromtadracja, to nie jest pyszałkowatość - to jest raczej zrozumienie tego, komu i czemu służymy" - wyjaśnił prezes TVP.



Nagrody w kategorii film i serial fabularny

W kategorii film i serial fabularny Złoty Ryngraf przyznano twórcom serialu "Korona Królów. Jagiellonowie" w reż. Krzysztofa Łukaszewicza, Tomasza Matuszczaka, Łukasza Wiśniewskiego i Piotra Fiedziukiewicza. Nagrodę odebrał aktor Sebastian Skoczeń, kreujący postać Władysława Jagiełły.

Zdobywcą nagrody Złotego Ryngrafu w kategorii film i serial dokumentalny został film dokumentalny "Gra o koronę" w reż. Piotra Jaworskiego. Nagrodę w imieniu reżysera odebrał kierownik artystyczny projektu Jarosław Migoń.

W kategorii publicystyka kulturalno-historyczna nagrodzono cykl programów "Wędrowiec Polski", mający na celu przybliżenie historii, tradycji, kultury różnych regionów Polski. Złoty Ryngraf wręczono prowadzącemu ten program Krzysztofowi Koehlerowi.

W kategorii rekonstrukcja Złoty Ryngraf przyznano "Dziwnym przygodom Koziołka Matołka". Nagrodę odebrał lider zespołu rekonstrukcyjnego Mateusz Ostrowski.

Laureatem Złotego Ryngrafu w kategorii Polak mały (programy adresowane do młodych widzów), został Tomasz Trojanowski - autor książki na podstawie której Anna Wieczur wyreżyserowała spektakl "Misja Lolka Skarpetczaka".

Złotym Ryngrafem w kategorii koncert i widowisko uhonorowano Beatę Szymańską-Masny za reżyserię koncertu w 83. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę pt. "Wierzę w lepszy świat".

W kategorii teatr Złoty Ryngraf przyznano spektaklowi "Komedianci, czyli Konrad nie żyje". Nagrodę odebrali autor sztuki Bronisław Wildstein i reżyser przedstawienia Andrzej Mastalerz. Złotym Ryngrafem uhonorowano także jeszcze jeden spektakl - "Dom na granicy" wg Sławomira Mrozka w reż. Edwarda Kiejzika.

Laureatem nagrody Złotego Ryngrafu w kategorii specjalnej zostali twórcy koncertu "Ballady i Romanse - koncert z Wilna" w wykonaniu Marty Zalewskiej i gości w reż. Marzeny Strąk. Nagrodę odebrała wokalistka i multiinstrumentalistka Marta Zalewska.

Platynowy Ryngraf trafił do reżysera filmu "Filip" Michała Kwiecińskiego, którego scenariusz powstał na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda.

Galę finałową 3. FKN uświetnił koncert z udziałem, m.in. Adam Bałdych Quintet, Olgi Szomańskiej, Janusza Radka, Marty Zalewskiej, Agaty Szymczewskiej i Łukasza Drapały. Wokalistom towarzyszyła Stokłosa Collective Orchestra.