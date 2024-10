Kolejna wytwórnia zdradza swoje plany wydawnicze na najbliższe lata. Tym razem Sony Pictures zdradza swój harmonogram premier i wśród zapowiedzianych tytułów znalazła się kontynuacja "Jumanji" !

"Jumanji 3": co wiemy o filmie

Na ten moment nie znamy jeszcze szczegółów filmu, ale wiemy, że premierę produkcji zapowiedziano na 11 grudnia 2026 roku. Nie potwierdzono także, czy obsada powróci do swoich ról, choć wielu widzów tego oczekuje. Któż nie chciałby ponownie zobaczyć Dwayne’a Johnsona w dżungli, zmagającego się z kolejnymi przeciwnościami, a u jego boku, Karen Gillian, Kevina Harta oraz Jacka Blacka.

Reklama

"Wszyscy jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni. Uwielbiamy pracować nad tymi filmami i to tylko kwestia czasu" - mówiła kilka miesięcy temu Karen Gillian zapytana o powrót na plan "Jumanji".

Reżyserem filmu ponownie ma zostać Jake Kasdan, który odpowiada za dwie poprzednie części. Produkcja ponownie trafi do kin IMAX oraz w formatach premium.

"Jumanji": o czym jest film?

W pełnym niesamowitych przygód filmie "Jumanji: Przygoda w dżungli" sytuacja odwraca się, gdy czworo nastolatków zostaje wciągniętych w nieprawdopodobny świat Jumanji. Kiedy dzieciaki odkrywają starą konsolę wideo z grą "Jumanji", o której nigdy dotąd nie słyszały, natychmiast przenoszą się w świat niebezpiecznej dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a one stają się awatarami postaci, które wybrały. Szybko okazuje się, że to nie jest tylko gra, a walka o przetrwanie.

Pierwsza część serii trafiła do kin w 2017 roku i na całym świecie przyniosła zarobki rzędu 950 mln dolarów. Kolejna część ukazała się w 2019 roku i zarobiła 801 mln dolarów.