Wpis Maisie Williams wywołał burzę

Maisie Williams, aktorka znana z roli Aryi Stark, córki Lady Catelyn i Lorda Eddarda w serialu "Gra o tron", zadała na Twitterze pytanie, czy opłaca się teraz kupować bitcoiny. W sensie - czy ich wartość w dłuższym okresie wzrośnie. Pod tym postem rozpoczął się istny festiwal memów. Odezwał się też Elon Musk.

Maisie Williams postanowiła zainwestować w krypowalutę /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Pytaniu aktorki towarzyszyła prosta ankieta: tak lub nie. Jednak większość internautów potraktowała jej wpis, jak okazję do publikowania żarcików nawiązujących do "Gdy o tron" (zdarzyło się nawet odniesienie do nadciągającej zimy... kryptowalutowej).

Reklama

Do rozmowy dołączył nawet Elon Musk. Miliarder, którego fabryki produkują statki kosmiczne, wykazał się... tyleż poczuciem humoru, co nieznajomością fabuły "Gry o tron". Napisał: "Rzuć bitcoina Wiedźminowi".

Ostatecznie ankieta aktorki zakończyła się wynikiem: "nie". Maisie Williams podziękowała wszystkim za rady. Po czym dodała: "I tak kupiłam".