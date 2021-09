​Wpis Anny Dereszowskiej na Instagramie zaniepokoił fanów! Co się dzieje?

Anna Dereszowska od kilku miesięcy, razem ze swoim partnerem życiowym, buduje dom na Mazurach. Aktorka przyznała, że jest wykończona budową, a najbardziej dobijają ją ceny.

Anna Dereszowska jest w ciąży i buduje dom

Aktorka spodziewa się trzeciego dziecka, a prace na budowie wcale nie wyglądają tak, jak by to sobie to wyobrażała. W najnowszym wpisie na Instagramie Dereszowska przyznał, że ma już dosyć.

"Jestem zmęczona. Naprawdę zmęczona. (...) W sytuacji gdy za chwilę pojawi się Nowy Ludzik, a ja nie mam dla niego nic, dosłownie nic, bo zaiwaniam, żeby domknąć budowę domu, która rozpoczęła się, gdy wszystko (robocizna i wszystkie materiały budowlane) było minimum 40% tańsze, to dopada mnie zmęczenie. Nawet nie fizyczne, wszystko jest ok, ja jestem ok (jak na trzecią ciążę po 40-stce, Ludzik jest ok, lekarze mówią "jest ok". Ale psychiczne jestem wykończona" - napisała.

"Z kilku powodów musimy dokończyć budowę (przynajmniej wnętrze) na... już" - dodaje aktorka.

"Ja też bardzo chcę ten temat domknąć, mieć z głowy, móc iść dalej, wrócić do naszego "Życia Sprzed Budowy". (...) Budowa domu na odległość (ponad 3 godziny drogi) to nie jest czas, który sprzyja życiu rodzinnemu... I nie, nie rozstajemy się. I tak, mam olbrzymią pomoc ze strony mojego @danielduniak, w zasadzie on dopina całą logistykę, śpi na budowie" - kontynuuje gwiazda.

W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" aktorka wyznała, że nie może przerwać tej budowy, ponieważ jest ona połączona z nadawanym w TVN Style programem "Budując marzenia".

"Gdyby nie program, pewnie odłożylibyśmy budowę na przyszły rok z racji mojego stanu i z racji tego trudnego momentu dla inwestorów. A tak terminy, stacja, program emisja i musimy się spinać, co też oczywiście ma swoje plusy, bo będziemy mieć wcześniej gotowy dom" - stwierdziła.



