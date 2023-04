Jak się okazuje, Harrelson podziela opinię swojego przyjaciela. Pytany o tę sprawę w programie "The Late Show With Stephen Colbert" gwiazdor zdradził, że teoria McConaugheya wbrew pozorom nie jest wcale absurdalna. "Cóż, powiem tylko, że ta koncepcja jest dla mnie bardzo wiarygodna. Mama Matthew faktycznie zrobiła wymowną pauzę, gdy ujawniła, że znała mojego tatę. A dziewięć miesięcy przed narodzinami Matthew jego rodzice się rozstali" - wyznał Harrelson.

Wideo Woody Harrelson: Matthew McConaughey Might Be My Brother

I dodał, że on, w przeciwieństwie do przyjaciela, nie ma oporów przed zrobieniem testów DNA. "Chciałbym to potwierdzić, ale wiem, że dla niego to dużo trudniejsze. Czuje się, jakby tracił ojca. Próbuję mu wytłumaczyć, że to nie tak, że może zyskać innego ojca i brata" - wyjaśnił aktor.

Matthew McConaughey: Transformer 1 / 11 Jego pierwszą rolą był przemądrzały nieudacznik Wooderson w filmie "Uczniowska balanga". Rola miała być epizodem, jednak zdolności młodego aktora uczyniły ją zauważalną. Wkrótce potem przeprowadził się do Los Angeles i już wtedy prawie nie schodził z planu filmowego. Zagrał m.in. w sequelu "Teksańskiej masakry piłą łańcuchową" oraz w filmie Herberta Rossa "Chłopaki na bok". Aktor partnerował wtedy Drew Barrymore. Rolą, która pozwoliła naszemu bohaterowi wybić się na szczyty był szeryf Deeds w filmie "Samotna gwiazda" Johna Saylesa. Ta kreacja spowodowała, że zauważył go Joel Schumacher, który szukał odtwórcy głównej roli do filmu "Czas zabijania" - adaptacji powieści Johna Grishama. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Kino Świat

Obu aktorów zobaczymy niedługo w nowym komediowym serialu zrealizowanym przez Apple TV+, w którym zagrają oni fabularyzowane wersje samych siebie. W 10-odcinkowej produkcji zatytułowanej "Brother From Another Mother" Harrelson udaje się z rodziną do Teksasu, by zamieszkać na ranczu McConaughey’a wraz z jego bliskimi. Scenariusz napisał David West Read, znany głównie z pracy nad obsypanym nagrodami serialem "Schitt’s Creek". Odtwórcy głównych ról pełnią także obowiązki producentów wykonawczych serii. Data premiery nie została na razie ujawniona.