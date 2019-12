Woody Allen: Mistrz kina ma urodziny. Jedni go uwielbiają, inni bojkotują

Jedni kochają go za pełne humoru i filozoficznych rozważań o ludzkiej egzystencji filmy, drudzy tymczasem te same filmy bojkotują, a ich twórcę potępiają, dając wiarę oskarżeniom o nadużycia seksualne. Woody Allen, kontrowersyjny mistrz kina, kończy 84 lata.

Woody Allen to niekwestionowany mistrz kina /Kevin Winter /Getty Images

Powiedzieć, że Woody Allen jest postacią kontrowersyjną, to jakby nie powiedzieć nic. Wokół nazwiska reżysera od lat krążą zarzuty o seksualne nadużycia i komentarze na temat, eufemistycznie rzecz ujmując, niestosownego związku z przybraną córką, z którą finalnie się ożenił.

Talentu i osiągnięć odmówić mu jednak nie sposób. Przez wielu krytyków i potężne grono fanów uznawany jest za jednego z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej oryginalnych twórców współczesnego kina.

Woody Allen, a właściwie Allan Stewart Konigsberg, urodził się 1 grudnia 1935 roku na Brooklynie w rodzinie żydowskiej. Choć rodzice chcieli, by został farmaceutą, Allen od wczesnej młodości interesował się filmem i muzyką. Jako nastolatek nauczył się grać na klarnecie, a w wolnym czasie najchętniej oglądał występy komików i słuchał komediowych audycji radiowych.

Karierę zaczął od pisania tekstów do programu "Your Show of Shows". W 1961 roku zadebiutował na scenie jako komik, szybko zyskując uznanie i popularność. Rok 1965 przyniósł aspirującemu filmowcowi debiut na dużym ekranie - wystąpił wówczas w produkcji "Co słychać koteczku?" oraz napisał doń scenariusz. W 1969 roku wyreżyserował swój pierwszy film, tworząc parodię kina gangsterskiego o tytule "Bierz forsę i w nogi".