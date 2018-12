Woody Allen miał romans z nastolatką?

Była modelka Christina Engelhardt utrzymuje, że przez osiem lat miała romans z Woodym Allenem. Ich związek miał się rozpocząć w 1976 roku, gdy miała ona zaledwie 16 lat.

Engelhardt wyznała w wywiadzie dla The Hollywood Reporter, że Allen nie pytał ją o wiek. Wiedział jednak, że wciąż uczęszczała do liceum. Kobieta zaznaczyła jednocześnie, ze jej wyznanie nie jest atakiem wymierzonym w osobę reżysera.

"To nie jest wezwanie do osądzenia go. Opowiadam moją historię miłosną. Ona mnie ukształtowała. Niczego nie żałuję" - wyznała Engelhardt. Zaznaczyła także, że reżyser do niczego jej nie zmuszał.



O ich romansie miała wiedzieć Mia Farrow, ówczesna partnerka Allena. Engelhardt miała ją poznać w czwartym roku romansu z reżyserem. Przyznała, że chociaż na początku czuła się nieswojo, później polubiła Farrow.



Według byłej modelki ich trójkę miała także połączyć relacja seksualna. "Dopiero, gdy to się skończyło, dotarło do mnie, jak dziwne było to, gdy byliśmy we troje... i że byłam dla nich niewiele więcej niż zabawką".

Kobieta utrzymuje także, że postać nastoletniej Tracy w filmie "Manhattan" (1979) jest po części oparta na jej osobie. Nie wiedziała o tym przed premierą, ponieważ nigdy nie rozmawiała z Allenem o jego pracy.



Allen i Farrow odmówili komentarzy na rewelacje Engelhardt.