Woody Allen kręci nowy film. Gwiazdorska obsada

Wydawało się, że kariera Woody'ego Allena jest skończona. Z powodu powracającego zarzutu o molestowanie swojej przybranej córki czterokrotny laureat Oscara stracił kontrakt ze studiem Amazon, jego ostatni film przez dłuższy czas nie mógł znaleźć dystrybutora, a żadne wydawnictwo nie chciało kupić praw do jego biografii. Wygląda jednak na to, że Allen wraca do gry. Skompletował obsadę nowego filmu i niedługo rozpoczyna zdjęcia do niego.

Woody Allen /John Minihan /Getty Images

Nazwany roboczo "Wasp 2019" obraz opowie o amerykańskim małżeństwie, które przyjeżdża na wakacje do San Sebastian podczas trwającego tam festiwalu filmowego.

Oboje dają się porwać imprezie. Ona zakochuje się we francuskim reżyserze, natomiast on nie może oderwać myśli od mieszkającej w San Sebastian sporo młodszej od siebie dziewczyny.



Zdjęcia mają rozpocząć się już w lipcu 2019 roku. Chociaż wcześniej wiele gwiazd zapowiadało, że nigdy nie będzie współpracować z Allenem, reżyser nie miał problemu ze skompletowaniem imponującej obsady.



W filmie pojawią się między innymi Christoph Waltz, Gina Gershon, Wallace Shawn, Louis Garrel, Elena Anaya i Sergi López.

Póki co nie jest znana data premiery filmu.