Wonder Woman rezygnuje z Comic-Conu

Fani superbohaterów komiksów DC i ich filmowych adaptacji mogą być zawiedzeni. Patty Jenkins, reżyserka "Wonder Woman" i jej sequela, oznajmiła, że wytwórnia Warner Bros. opuści tegoroczny Comic-Con w San Diego. Impreza gromadzi rocznie ponad 130 tysięcy fanów popkultury i jest największym wydarzeniem tego typu na świecie.

Jenkins na osłodę opublikowała plakat filmu "Wonder Woman 1984". Zapowiedziała, że kampania promocyjna ruszy w grudniu tego roku. Światowa premiera filmu jest przewidziana na 4 czerwca 2020 roku.

"Pewnie już słyszeliście: Warner Bros. nie zawita w tym roku do Hali H" - napisała Jenkins do fanów Wonder Woman. - "Żałujemy, że nie zobaczymy się [na Comic-Conie]"



Hala H jest największą z sal na Comic-Conie. To w niej dochodzi do najważniejszych ogłoszeń i premier zwiastunów najbardziej wyczekiwanych zwiastunów.

Absencja Warner Bros. oznacza, że podczas tegorocznego Comic-Conu nie będą promowane także inne filmy wytwórni, między innymi adaptacje komiksów "Joker i "Birds of Prey" oraz długo wyczekiwana nowa "Diuna".

Natomiast podczas ScareDiego, odbywającego się zaraz przed Comic-Conem wydarzenia poświęconego horrorm, wytwórnia będzie obecna ze swoim filmem "To: Rozdział 2".



Dla Warnera będzie to pierwszy opuszczony konwent od ponad 20 lat.



Tegoroczny Comic-Con odbędzie się w dniach od 18 do 21 lipca. Inne wytwórnie jeszcze nie potwierdziły swojej obecności.