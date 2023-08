"Wonder Woman": Nie będzie trzeciej części filmu. Koniec nadziei fanów!

"Wonder Woman": Gal Gadot wprowadziła fanów w błąd?

Okazuje się, że w planach DC Studios i Warner Bros. Discovery nie ma stworzenia kontynuacji dwóch filmów wyreżyserowanych przez Patty Jenkins. Nie będzie zatem trzeciej części "Wonder Woman" .

"Uwielbiam wcielać się w rolę Wonder Woman. Jest bardzo bliska mojemu sercu. Od Petera i Jamesa usłyszałam, że razem stworzymy trzecią część" - powiedziała kilka dni temu Gal Gadot w rozmowie z portalem "ComicBook.com".



Na inne jednak, anonimowe źródła bliskie DC Studios i Warner Bros. Discovery, powołuje się "Variety". Według tych informacji, filmu "Wonder Woman 3" nie ma w planach wytwórni. Jedynym projektem związanym z tym uniwersum jest zapowiedziany wcześniej serialowy prequel zatytułowany "Paradise Lost" ("Raj utracony").

Źródła, na które powołuje się "Variety", twierdzą, że nie tylko nic nie zostało obiecane Gal Gadot w kwestii kontynuacji serii "Wonder Woman", ale też nie było żadnych dyskusji na temat jej przyszłości w nowym uniwersum DC.

Po przejęciu DC Studios przez Gunna i Safrana rozpoczęli oni tworzenie tego uniwersum od początku. Na efekty ich pracy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, a aktualnie w kinach i na streamingach można oglądać ostatnie projekty DC zrealizowane jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez nowe kierownictwo.

Zamieszanie wokół filmu "Wonder Woman 3" trwa już od końca ubiegłego roku, kiedy z projektem pożegnała się twórczyni sukcesu pierwszej części filmu, Patty Jenkins . Mówiło się, że powodem była jej niechęć do stworzenia filmu w taki sposób, by pasował do tworzonego przez Gunna i Safrana nowego uniwersum. Zaprzeczała temu Jenkins, która oświadczyła, że nigdy nie odeszła z tego projektu. Według niej, projekt trzeciej części "Wonder Woman" nie miał po prostu szans na powstanie. Sprawę skomentował wtedy też James Gunn, który oświadczył, że jego spotkania z Jenkins zawsze były miłe i profesjonalne.

W tej sytuacji jedynym aktywnym projektem tego uniwersum pozostaje serial "Paradise Lost", którego akcja rozgrywać się będzie na wyspie Temiskyrze przed narodzinami Wonder Woman. Jak tłumaczył Peter Safran, będzie to produkcja podobna do serialu "Gra o tron".

"Wonder Woman" i "Wonder Woman 1984"

Zanim stała się Wonder Woman, była Dianą, księżniczką Amazonek wyszkoloną na niepokonaną wojowniczkę. Wychowała się na odległej, rajskiej wyspie. Pewnego dnia rozbił się tam amerykański pilot, który opowiedział Dianie o wielkim konflikcie ogarniającym świat. Księżniczka porzuciła więc swój dom przekonana, że może powstrzymać zagrożenie. W walce u boku ludzi, w wojnie ostatecznej, Diana odkrywa pełnię swojej mocy... i swoje prawdziwe przeznaczenie.



"Wonder Woman" to - jak pisali twórcy w 2017 roku - opowieść o sile kobiet oraz o poszukiwaniu swojego przeznaczenia i miłości. Po sukcesie filmu z Gal Gadot w tytułowej roli, w 2020 roku fani mogli obejrzeć w kinach część drugą - "Wonder Woman 1984" .



Losy świata znowu są zagrożone i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie w latach 80. XX wieku. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.



