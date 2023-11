Wokalista kultowego zespołu zagra główną rolę w komediowym horrorze

Poza udziałem w filmie Bruce Dickinson szykuje się też do wydania nowego albumu solowego, zatytułowanego "The Mandrake Project". Ma się on ukazać w pierwszej połowie 2024 roku, a promować go będzie singiel "Afterglow of Ragnarok", który zostanie wydany już 1 grudnia.



W przyszłym roku frontman Iron Maiden zawita też do Polski. Wystąpi w Gdańsku na czerwcowym Mystic Festival 2024.