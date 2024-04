"Wojownicze Żółwie Ninja" tylko dla dorosłych! Zobaczymy Megan Fox?

Niedawno wytwórnia Paramount ogłosiła produkcję kolejnego filmu o żółwiach ninja, które kochają walkę i jedzenie pizzy. Poprzednie ekranizacje były oznaczone kategorią PG, czyli zanim rodzice pozwolą dzieciom obejrzeć produkcję, to powinni sami najpierw ją sprawdzić. Najczęściej oznacza to, że film lub gra jest kierowana dla młodzieży i dzieci, a tylko niektóre elementy będą nieodpowiednie dla najmłodszych.

Nowa produkcja ma należeć do kategorii R — będzie zawierać treści dla dorosłych, a osoby poniżej 17 r.ż. muszą być pod opieką dorosłego.

Skomplikowane relacja z widownią

Pierwsze podejścia do ekranizacji przygód nastoletnich żółwi miały miejsce w latach 90., a kolejne podjęto w kolejno 2014 i 2016 roku. Tym razem produkcje otrzymały kategorię PG-13, czyli "nieodpowiednie dla widzów poniżej 13 r.ż."

Najnowsza produkcja ma również być filmem aktorskim, ale tym razem określono film kategorią R. "Wojownicze Żółwie Ninja: Ostatni Ronin" ma być bezpośrednią ekranizacją komiksów. Akcja opowieści rozgrywa się w dalekiej przyszłości, a całość toczy się wokół walki o sprawiedliwość.

Na ten moment produkcja nie ma jeszcze ogłoszonej daty premiery ani reżysera, ale fani zastanawiają się, czy w filmie ponownie zobaczymy Megan Fox .

"Wojownicze Żółwie Ninja": Megan Fox powróci?

Powrót Megan Fox jest kwestią otwartą, jednak w ostatnich latach aktorka nie ma zbyt dobrej passy. Fox niedawno została "nagrodzona" Złotą Maliną dla najgorszej aktorki, co stawią ją w dość złym świetle dla potencjalnych pracodawców. Na pewno nie pomagają też internetowe dramy, w których bierze udział, a jedną z niedawnych było obrażenie Ukrainek, co urosło do wielomilionowego trendu na TikToku. Jednak z drugiej strony popularność “Wojowniczych Żółwi Ninja" może przynieść jej miłą odmianę w karierze.