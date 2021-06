"Wojna z dziadkiem" w kinach od 23 lipca

Dziadek powinien być poczciwym staruszkiem, który weźmie na kolana i opowie o dawnych czasach? Na pewno nie ten! Robert De Niro wciela się w seniora, który potrafi walczyć o swoje, nawet jeśli przeciwnikiem jest… jego ukochany wnuczek. Bitwa o najlepszy pokój w domu będzie zacięta: w ruch pójdą pranki jak z najpopularniejszych Tik-Toków i cała masa asów z rękawa. "Wojna z dziadkiem" trafi na ekrany kin 23 lipca.

Robert De Niro w komedii "Wojna z dziadkiem" /Kino Świat /materiały prasowe

Reklama

Zdobywcy Oscarów i ikony kina Robert De Niro i Christopher Walken ponownie na planie jednego filmu. Tym razem jednak w zupełnie zaskakujących rolach! "Wojna z dziadkiem" to utrzymana w duchu ponadczasowych hitów "Kevin sam w domu" i "Klan urwisów", komedia familijna na podstawie książkowego bestsellera Roberta Kimmela Smitha.



Reklama

U boku legend dużego ekranu - nominowana do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej - Uma Thurman ("Pulp Fiction") oraz dziecięce gwiazdy Hollywood: Juliocesar Chavez ("Transformers: Ostatni Rycerz", serial "Kidding") i Laura Marano ("Lady Bird"). Za kamerą filmu stanął Tim Hill, twórca przebojów: "Alvin i wiewiórki", "Garfield 2" oraz animacji "Hop". "Wojna z dziadkiem" to historia zmagań rezolutnego wnuka z seniorem rodu, który przypadkiem zajął jego pokój. Co z tego wyniknie, przyprawi was o nieprzerwany atak śmiechu.

Peter jest w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że ukochany dziadek Ed (Robert De Niro) zamieszka razem z nim w domu. Radość chłopca nie trwa długo, bo okazuje się, że starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał przenieść się na poddasze. Peter bardzo kocha dziadka, ale jeszcze bardziej pragnie odzyskać swój kącik. Nie mając wyboru, musi wypowiedzieć seniorowi wojnę! Z pomocą przyjaciół wymyśla coraz bardziej przewrotne, podstępne i totalnie zwariowane pomysły, aby osiągnąć swój cel. Jednak dziadek okazuje się godnym przeciwnikiem. Zamiast poddać się, próbuje wyrównać rachunki, w czym pomaga stary druh Jerry (Christopher Walken). Kiedyś Ed i wnuczek byli świetnymi kumplami, teraz wstąpili na wojenna ścieżkę. Kto okaże się zwycięzcą w zaciętym starciu pokoleń?