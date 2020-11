W Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie trwa msza pogrzebowa za Wojciecha Pszoniaka. Wybitny aktor zmarł 19 października 2020 roku. Miał 78 lat. "Moryc Welt, Janusz Korczak, Robespierre - te wszystkie postaci będą miały na zawsze jego twarz" - mówił ksiądz podczas mszy. "Szukał człowieka w człowieku. Był człowiekiem wielkiej tolerancji" - dodał. "Nie raz pomagałeś mi podejmować ważne decyzje życiowe, zachęcałeś: 'Przyjdź do mnie po radę'. Gdzie jesteś?" - powiedział zapłakany Olgierd Łukaszewicz, żegnając swego przyjaciela.

Urna z prochami Wojciecha Pszoniaka AKPA

Msza święta pogrzebowa za Wojciecha Pszoniaka trwa w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy urna z prochami aktora zostanie przewieziona na cmentarz Powązki Wojskowe. Nastąpi tam pochówek z udziałem najbliższych.



Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią "na nabożeństwach może przebywać 1 osoba na 7 metrów kwadratowych, to oznacza, że w Kościele Środowisk Twórczych może uczestniczyć we mszy około 60 osób. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta, przy drzwiach wejściowych do kościoła będą płyny dezynfekcyjne do rąk" - informował na Facebooku ks. Andrzej Luter.

"Dziękujemy za to wszystko, do nam dał" - powiedział o Wojciechu Pszoniaku ksiądz Andrzej Luter, który celebruje mszę. Drugi list do Koryntian odczytał wzruszony przyjaciel aktora, Daniel Olbrychski.



Msza św. jest transmitowana na kanale YouTube Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie - kliknij tutaj!

Zdjęcie Danial Olbrychski na mszy św. za Wojciecha Pszoniaka / AKPA

"Modlimy się za wielkiego artystę, za męża i przyjaciela, człowieka wrażliwego" - powiedział ksiądz w kazaniu.

"Moryc Welt, Janusz Korczak, Robespierre - te wszystkie postaci będą miały na zawsze jego twarz. Grał z wnętrza emocjonalnie, ale jego role był też przemyślane intelektualnie. (...) Miał w sobie wielką radość życia. Zawsze potrafił odnaleźć to światełko, wiedział gdzie jest dobro, gdzie są prawdziwe wartości. Był pasjonatem" - dodał ksiądz.

"Szukał człowieka w człowieku. Był człowiekiem wielkiej tolerancji" - mówił kapłan.

Aktora ze łzami w oczach żegnał również Olgierd Łukaszewicz. "Wojtku, wybacz, że z kartki, najchętniej potrzymałbym Cię za rękę. (...) Dla mnie był jak brat, mistrz, przewodnik przez całe życie. (...) Wojtku, bardzo mi będzie ciebie brak. Nie raz pomagałeś mi podejmować ważne decyzje życiowe, zachęcałeś: 'Przyjdź do mnie po radę'. Gdzie jesteś?" - powiedział na koniec zapłakany aktor.

Wojciech Pszoniak był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Najsłynniejsze role zawdzięczał Andrzejowi Wajdzie, u którego wystąpił m.in. w "Ziemi obiecanej", "Dantonie" oraz "Korczaku". Przez ostatnich kilka lat zmagał się z chorobą nowotworową.



Wojciech Pszoniak urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie, a dorastał w Gliwicach.

Zdjęcie Olgierd Łukaszewicz (C) na pogrzebie Wojciecha Pszoniaka / Mieczysław Włodarski / Reporter

Był aktorem teatrów: Starego w Krakowie (1968-72) oraz Narodowego (1972-74) i Powszechnego w Warszawie (1974-80). W Starym zadebiutował w "Klątwie" Stanisława Wyspiańskiego reżyserowanej przez Konrada Swinarskiego (1968).

Drzwi do międzynarodowej kariery otworzyła mu rola Moryca Welta w filmie "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy. Wystąpił także w innych jego filmach: "Wesele", "Danton" i "Korczak". Występował też w Kabarecie pod Egidą.

W latach 80. XX wieku Pszoniak wyjechał do Paryża, gdzie zaczął występować w teatrach m.in. w Nanterre, Montparnasse i Chaillot. W Nanterre zagrał w sztuce "Ludzie nierozumni są na wymarciu" w reżyserii Claude'a Regy, w której występowali razem z Gerardem Depardieu i Danielem Olbrychskim. W tym samym teatrze grał w "Onych" Witkacego w reżyserii Wajdy.

W 2008 roku został odznaczony francuskim Oficerskim Orderem Zasługi za "wkład w rozwój stosunków polsko-francuskich w dziedzinie kultury", a dziesięć lat później został komandorem orderu Arts et Lettres. W 2007 roku został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2011 roku odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.



Wystąpił w ok. 100 filmach. W Polsce zagrał m.in. Władysław Gomułkę w filmie "Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł", opowiadającym o masakrze robotników w Gdyni w 1970 roku. Zagrał również w "Bitwie Warszawskiej 1920" Jerzego Hoffmana oraz filmach "Mniejsze zło" Janusza Morgensterna i "Mała Matura 1947" Janusza Majewskiego.

Wojciech Pszoniak zmarł 19 października 2020 roku. Miał 78 lat.