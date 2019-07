Wojciech Marczewski będzie miał swoją gwiazdę

Reżyser, scenarzysta i pedagog Wojciech Marczewski zostanie uhonorowany gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. Jej odsłonięcie nastąpi w sobotnie południe i będzie częścią Festiwalu Transatlantyk. W jego trakcie będzie można obejrzeć wszystkie pełnometrażowe filmy reżysera.

W dorobku Wojciecha Marczewskiego jest wiele filmów nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą /Jacek Domiński / Reporter

Urodzony w Łodzi Marczewski będzie kolejnym artystą, który dołączy do grona światowych sław kina i sztuki w Alei Gwiazd na najpopularniejszym łódzkim deptaku. Jak podkreślają inicjatorzy uhonorowania w ten sposób 75-letniego reżysera, należy on go grona wybitnych polskich filmowców. W jego dorobku jest wiele filmów nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą.

Reklama

To m.in. "Zmory", adaptacja powieści Emila Zegadłowicza okrzyknięta jednym z najbardziej spektakularnych debiutów w polskim kinie, nagradzane na festiwalu w Berlinie, w tym Srebrnym Niedźwiedziem oraz Nagrodą Główną Jury FPFF w Gdyni "Dreszcze", nakręcona w Łodzi "Ucieczka z kina Wolność", adaptacja powieści Pawła Huellego - "Weiser" oraz telewizyjne filmy "Klucznik" i "Czas zdrady". Wszystkie te obrazy zostaną wyświetlone podczas retrospektywy artysty podczas 9. Festiwalu Transatlantyk, który rozpocznie się w Łodzi w piątek, 13 lipca.

Marczewski reżyserował również spektakle telewizyjne oraz był producentem.

Fundatorzy gwiazdy zwracają również uwagę, że nowy bohater Łódzkiej Alei Sław jest także znakomitym pedagogiem. Wykładał reżyserię w Niemczech, Danii, Szwajcarii i Holandii. Był dziekanem Wydziału Reżyserii w The National Film and TV School of Great Britain w Londynie. Od 1998 r. jest wykładowcą na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W 2001 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuki filmowej. Jest współzałożycielem i jednym z głównych wykładowców w warszawskiej Szkole Wajdy, w której pełni też funkcję dyrektora programowego.

Gwiazda Wojciecha Marczewskiego została ufundowana przez Miasto Łódź w ramach przedsięwzięcia Łódź Miasto Filmu UNESCO. Zostanie wmurowana w okolicach numeru 70. Jej odsłonięcie nastąpi w sobotę o godz. 12:00. Po uroczystości zaplanowano spotkanie z reżyserem w Clubie 77 przy Piotrkowskiej 77.

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda Andrzeja Seweryna została wmurowana dwa lata później.

Dotąd odsłonięto ponad 60 gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję; aktorów - Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Wojciecha Pszoniaka, Leona Niemczyka i Tadeusza Łomnickiego oraz twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Piotra Hertla, Henryka Kuźniaka, a także operatorów, i twórcę plakatów filmowych, teatralnych i festiwalowych Andrzeja Pągowskiego.

9. Festiwal Transatlantyk rozpocznie się w Łodzi w piątek polską premierą hollywoodzkiej produkcji "Znajdę Cię" w reż. Marthy Coolidge. W jego ramach zaplanowano projekcję blisko 200 filmów, w tym 50 premier, retrospektywy reżyserskie m.in. Marczewskiego, Asifa Kapadii i Aleksieja Germana. Filmy prezentowane premierowo będą walczyły o nagrodę Transatlantyk Distribution Award. Nie zabraknie też stałych elementów imprezy, w tym "kina łóżkowego", "kina kulinarnego", konkursów kompozytorskich, spotkań z twórcami, warsztatów i debat. Festiwal zakończy się 19 lipca.