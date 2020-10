Wojciech Jerzy Has: Robić swoje kino

"Wizjoner", "magik", "oryginał polskiego kina" - tak o nim pisano. Był autorem takich filmów, jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Pożegnania" czy "Jak być kochaną". W sobotę, 3 października, mija dokładnie 20 lat od śmierci Wojciecha Jerzego Hasa. Uznawany jest dziś za jednego z najwybitniejszych reżyserów światowego kina.

Wojciech Jerzy Has (P) na planie filmu "Sanatorium pod klepsydrą" /archiwum Filmu / Agencja FORUM

Autor takich dzieł, jak: "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Pętla", "Pożegnania", "Szyfry" czy "Jak być kochaną" był outsiderem w środowisku polskich filmowców - zarówno ze względu na tematy, które podejmował, jak i nieszablonowy styl bycia. Konsekwentnie realizował swój własny program artystyczny, unikając politycznych, czy komercyjnych uwarunkowań w swojej twórczości.

Do kogo kierował swoje filmy? Mówił tak: "Ludzie dzielą się na takich, którzy dzielą się logiką i na tych, których wyobraźnia lubi ponosić. (...) Nie muszę dodawać, że ja cenię tych drugich, z wyobraźnią nieskrępowaną logiką". I dodawał: "Nie chodzi mi o to, aby robić filmy w ogóle. Idzie mi o to, aby robić swoje filmy".

Filmy Wojciecha Jerzego Hasa znane są z perfekcyjnie dopracowanych kadrów. Artysta był bezkompromisowy w poszukiwaniu doskonałego kształtu swoich dzieł. Między innymi z tego właśnie powodu Has uznawany jest za jednego z najwybitniejszych reżyserów kina światowego. Jego kinem zachwycali się między innymi Martin Scorsese i Luis Bunuel.