Włoska piękność kończy 60 lat! Przypominamy jej kultowe role

Monica Bellucci: od zawsze chciała czegoś więcej

Choć świat zna ją jako ikonę stylu i piękna, Monica Bellucci pochodzi z prowincjonalnego Città di Castello, gdzie dorastała jako jedyne dziecko w rodzinie. Data jej urodzenia budziła pewne kontrowersje, jednak rok 1964 jest najczęściej uznawany za prawdziwy. Po ukończeniu Liceum Klasycznego w swoim rodzinnym mieście rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie w Perugii. Aby opłacić studia, Bellucci zaczęła pracować jako modelka. Jednak po zaledwie kilku miesiącach zrezygnowała z nauki i w pełni poświęciła się karierze w modelingu.

"Lubiłam spędzać czas z rodzicami, przy książkach, jednocześnie myślami byłam zawsze dalej niż podwórko. Czułam się w dzieciństwie bardzo wygodnie, bezpiecznie, ale było mi też dosyć nudno. Wszyscy dookoła wszystko o sobie wiedzieli, codzienność pamiętam jako bardzo przewidywalną. A ja chciałam być wolna, nieograniczona przestrzenią, którą znam na pamięć. I ostatecznie miałam dużo szczęścia, że udało mi się tak wcześnie zacząć pracę modelki" - stwierdziła w jednym z wywiadów.



Reklama

Monica Bellucci: światowej sławy modelka i aktorka

W 1988 roku Bellucci przeniosła się do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt z prestiżową agencją Elite Model Management. Szybko stała się twarzą kampanii takich domów mody jak Dolce & Gabbana, a jej zdjęcia pojawiały się na okładkach największych magazynów modowych na świecie, w tym francuskiego "Photo" i amerykańskiego "Sports Illustrated". Jej wyjątkowa uroda i talent sprawiły, że przyciągnęła uwagę nie tylko fotografów, ale i filmowców.

Jej pierwszy filmowy krok miał miejsce w 1990 roku, jednak prawdziwą sławę przyniosły jej role w europejskim kinie, zwłaszcza we włoskich i francuskich produkcjach. Nominacja do Cezara za rolę w "Apartamencie" (1996) i występ w "Dobermanie" (1997) otworzyły jej drzwi do międzynarodowej kariery.

Zdjęcie Monica Bellucci / Dominique Charriau / Getty Images

Hollywood upomniało się o Bellucci w 2000 roku, kiedy zagrała w thrillerze "Podejrzany", gdzie na ekranie towarzyszyli jej Gene Hackman i Morgan Freeman. Chociaż otrzymała kolejne propozycje z Fabryki Snów, Monica wybrała powrót do europejskiego kina i przyjęła tytułową rolę w "Malenie" Giuseppe Tornatore.

Wielkim przełomem dla Bellucci była rola w kontrowersyjnym filmie "Nieodwracalne" Gaspara Noé z 2002 roku. Widzowie i krytycy docenili jej wymagający występ w produkcji. Tego samego roku wcieliła się również w rolę Kleopatry w komediowym hicie "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Kolejne lata przyniosły jej role w hollywoodzkich blockbusterach, takich jak "Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje" (2003), gdzie u boku Keanu Reevesa wcieliła się w tajemniczą Persefonę.

Następnym aktorskim wyzwaniem Monici była rola Marii Magdaleny w "Pasji" Mela Gibsona (2004). Film wywołał ogromne kontrowersje, ale Bellucci, dzięki swojej interpretacji bohaterki, zdobyła uznanie odbiorców. Jej późniejsza kariera to zarówno artystyczne kino autorskie, jak i komercyjne produkcje, które udowadniają, że Monica potrafi poruszać się swobodnie pomiędzy różnymi gatunkami filmowymi.

W 2015 roku Bellucci znów przeszła do historii, wcielając się w rolę Lucii Sciarry w filmie "Spectre", zostając najstarszą "dziewczyną Bonda". Jej dojrzała, pełna klasy rola pokazała, że piękno i talent nie mają wieku, a Bellucci wciąż pozostaje ikoną kina.

Monica Bellucci długo czuła się dzieckiem

Chociaż szybko stała się samodzielna finansowo, to przyznała też, że bardzo późno doświadczyła uczucia, że w pełni wkroczyła w dorosłość. Ważnym wydarzeniem w jej życiu było urodzenie pierwszego dziecka. Aktorka wychowuje dwie córki. Starsza, Deva, urodziła się w 2004 r., a druga, Leonie, w 2010. Ich ojcem jest francuski aktor Vincent Cassel. Dlaczego Włoszka tak długo odkładała macierzyństwo?

"Wcześniej po prostu nie byłam gotowa na doświadczenie tak ogromne, wymagające, odpowiedzialne. Trudno mi było wyobrazić sobie, że oddaję komuś siebie, stawiam na drugim miejscu własne ambicje. Myślę, że po prostu bardzo długo, być może za długo, czułam się dzieckiem" - wyznała.

Zdjęcie Monica Bellucci i Tim Burton / Ernesto Ruscio / Getty Images

Po dwóch małżeństwach, w 2023 roku ogłosiła, że jest w związku z amerykańskim reżyserem Timem Burtonem.

Zobacz też: Pokonali liczne przeszkody na swojej drodze. Dziś razem świętują