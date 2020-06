Właściciele włoskich kin domagają się zniesienia obowiązku maseczek

Kina we Włoszech nie zostaną otwarte w przewidzianym przez rząd terminie 15 czerwca, jeśli nie zostanie zniesiony wymóg noszenia maseczek - zapowiedziało w środę stowarzyszenie właścicieli sal kinowych. Uważają ten nakaz za niezrozumiały przy wymogu dystansu społecznego.

Tak wyglądał pierwszy seans w łózkim kinie Charlie po przerwie spowodowanej pandemią /Krzysztof Szymczak/POLSKA PRESS /Gallo Images Poland

Stowarzyszenie zaprotestowało przeciwko zaleceniom dotyczącym warunków otwarcia kin po ponad trzech miesiącach przerwy. W ocenie branży kinowej są one zbyt surowe i nie dają szans na poprawę sytuacji tego sektora.



"Oczywiście poczyniono kroki naprzód, znosząc nakaz dystansu między członkami jednej rodziny, ale utrzymanie obowiązku użycia maseczki w sali kinowej jest niezrozumiałe" - głosi komunikat stowarzyszenia.



Przypomina się w nim, że w kinach obowiązywać ma zalecenie zachowania dystansu co najmniej jednego metra między widzami. Dlatego ponowiono apel o zmianę przepisów i wyrażenie zgody na to, aby w chwili zajęcia miejsca w kinie widzowie mogli zdjąć maseczki, tak, jak w przypadku klientów w restauracji.



Otwarcie kin 15 czerwca to jeden z ostatnich etapów łagodzenia restrykcji wprowadzonych we Włoszech w związku z pandemią.