Władze Hongkongu zezwoliły na otwarcie kin

Już w najbliższy piątek 8 maja w Hongkongu ponownie zostaną otwarte kina. Taka decyzja została zakomunikowana we wtorek 5 maja przez szefową tamtejszej administracji Carrie Lam. To część działań mających na celu rozluźnienie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

W Hongkongu znów będzxie można chodzić do kina /Visual China Group /Getty Images

Na decyzję władz Hongkongu szybko zareagowała jedna z miejscowych sieci kinowych Broadway Cinemas, zapowiadając tytuły, jakie będzie można tam zobaczyć począwszy od piątku. Stanowią one mieszankę starszych i nowszych filmów azjatyckich oraz niezależnych amerykańskich produkcji takich jak: "Bez obaw, daleko nie zajdzie" Gusa van Santa. W repertuarze pojawiły się również "Trolle 2", a od 14 maja do kin ponownie wejdzie "Emma" w reżyserii Autumn de Wilde.

Filmy na poszczególnych seansach będzie mogła zobaczyć ograniczona liczba widzów. Według systemu rezerwacji jednego z kin, miejsca dostępne są parami, a kolejne dwa miejsca po obydwu ich stronach są niedostępne.



Na stronie internetowej sieci Broadway Cinemas umieszczone zostały informacje dotyczące zachowania środków bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Na salę wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych i ze specjalnymi opaskami. Przed wejściem do środka widzom mierzona będzie temperatura. Przedłużone zostaną przerwy między seansami, by zapewnić czas na dezynfekcję sal kinowych. Pracownicy kina, którzy ostatnio przebywali poza miastem, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie przed powrotem do pracy. Dodatkowo sieć zastrzega sobie prawo do przerwania seansu, gdy widzowie nie zastosują się do podanych zaleceń.

Zdjęcie Na razie możemy zapomnieć o siedzeniu w kinie obok siebie / Sean Mathis / Getty Images

Hongkong był jednym z pierwszych miejsc na świecie, gdzie pojawiły się przypadki zachorowań na koronawirusa, który dotarł tam z Wuhan. Szybko udało się jednak opanować sytuację. W ciągu 10 z ostatnich 17 dni nie zanotowano tu ani jednego nowego przypadku zarażenia. W sumie w okresie pandemii stwierdzono tu 17 przypadków zarażenia - wszyscy chorzy to osoby, które nie mieszkają na stałe w Hongkongu i przybyły tu z innych miejsc.



Kiedy do kin będą mogli pójść Polacy?

"Niewykluczone, że uda się podzielić tę kwestię na dwie decyzje, a mianowicie, kina samochodowe i niewielkie kina studyjne być może będzie można otworzyć wcześniej, ale trudno mi jest powiedzieć" - wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił parę dni temu w RMF FM.

"Kino to widownia zbiorowa, to jest, niestety, najbardziej niebezpieczne miejsce, jeśli chodzi o transmisję poziomą wirusa" - dodał Gliński.