"Władca Pierścieni": Cała filmowa trylogia w Cinema City. Jedyna taka okazja

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

To nie lada gratka dla fanów trylogii "Władca Pierścieni". Już w najbliższy weekend, od 21 do 23 czerwca, w sieci kin Cinema City w salach 4DX oraz IMAX będzie można obejrzeć porywającą ekranizację powieści J.R.R. Tolkiena. To może być jedyna okazja, aby 20 lat po premierze "Powrotu króla", czyli ostatniej części serii, zobaczyć na wielkim ekranie kultowe produkcje Petera Jacksona.

Bohaterowie kultowej trylogii Gandalf (Ian McKellen) i Frodo Baggins (Elijah Wood) /materiały prasowe