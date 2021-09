Wkrótce otwarcie największego muzeum filmowego na świecie!

Muzeum powstało w zrewitalizowanym budynku Saban Building (dawniej May Company Building). Unikatowe zbiory pozwolą zwiedzającym poznać sztukę kinematografii i jej burzliwą historię.

Zobaczyć będzie tam można m.in. rubinowe pantofelki Dorotki z "Czarnoksiężnika z krainy Oz", Oscar należący do Shirley Temple, scenariusz filmu "Zabić drozda" należący do Gregory’ego Pecka z jego notatkami czy maszynę do pisania, na której Joseph Stefano napisał scenariusz do filmu "Psychoza" Alfreda Hitchcocka. A to dopiero początek!



Pamiątki po ikonach kina

Jak zdradza komunikat prasowy, sporą część z ponad 2500 eksponatów pochodzić będzie z imponującej kolekcji Academy of Motion Picture Arts and Sciences, która obejmuje ponad 12 milionów fotografii, 190 tys. materiałów filmowych, 80 tys. scenariuszy, 61 tys. plakatów pozyskiwanych z prywatnych archiwów takich legend filmu, jak Katharine Hepburn i Alfred Hitchcock.

Academy Museum of Motion Pictures to jednak nie tylko hale wystawowe. Znajdą się tam też dwie sale kinowe, w których w sumie tysiąc widzów będzie mogło oglądać regularnie wyświetlane filmy oraz rozległy taras z widokiem na Los Angeles.

W sali The Oscars Experience odwiedzający będą mogli przenieść się na scenę w Dolby Theatre i przez chwilę poczuć się jak gwiazdy filmowe w oscarową noc, gdy to właśnie ich nazwisko pada po słynnym zdaniu "a Oscar trafia do...". Każdy, kto zdecyduje się na to doświadczenie, otrzyma również pamiątkowy film z "ceremonii wręczenia" statuetki".

Zwiedzający będą mieli okazję podziwiać wiele czasowych wystaw, zaczynając od retrospektywnej wystawy Hayao Miyazakiego, japońskiego mistrza animacji, autora m.in. "Spirited Away" (2001). Na przyszły rok planowana jest z kolei specjalna wystawa poświęcona - jak czytamy na stronie placówki - "ważnej i niedocenianej historii afroamerykańskich filmowców w rozwoju amerykańskiego kina".

