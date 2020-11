"Witamy w Czeczenii": Walka o prawa społeczności LGBTQ

Wstrząsający dokument "Witamy w Czeczenii" przedstawia grupę aktywistów, którzy ryzykują życiem, próbując pomóc prześladowanym w Czeczenii przedstawicielom społeczności LGBTQ. Film prezentowany i nagradzany był na wielu festiwalach na świecie, w tym w Sundance, na Berlinale oraz Millennium Docs Against Gravity. Premiera dokumentu odbędzie się w HBO GO już 15 listopada. Emisja na antenie HBO zaplanowana została 3 grudnia.

"Witamy w Czeczenii" będzie można oglądać na HBO GO już 15 listopada

Film dokumentalny "Witamy w Czeczenii" autorstwa uznanego dziennikarza i nominowanego do Oscara reżysera Davida France’a, ukazuje pracę grupy aktywistów działających w Czeczenii, którzy ryzykują życiem stawiając czoła nagonce na przedstawicieli społeczności LGBTQ w tym kraju. Dzięki dostępowi do narzędzi zapewniających anonimowość, ten przejmujący i intymny dokument obnaża okrucieństwo rzeczywistości, jednocześnie ukazując niezwykłą grupę ludzi przeciwstawiających się przemocy i brutalności.

Od 2016 roku przywódca Czeczeni, Ramzan Kadyrow, prowadzi w kraju program "oczyszczenia krwi" obywateli z LGBTQ, zezwalając na działania mające na celu przetrzymywanie, torturowanie i zabijanie nieheteronormatywnych Czeczenów. W efekcie żyją oni w ukryciu i ciągłym strachu przed aresztowaniem, torturami i śmiercią z rąk władz lub ich pełnomocników.

W środowisku pełnym uprzedzeń i nienawiści, przy braku działań ze strony Kremla, grupa aktywistów walczących o prawa społeczności LGBTQ mobilizuje się do działania. Robi to, mimo że nie ma ani odpowiednich środków finansowych, ani doświadczenia w tak niebezpiecznej pracy. Dokument ukazuje codzienne wyzwania stojące przed działaczami, którzy biorąc sprawy w swoje ręce, sami stają w obliczu niewyobrażalnego ryzyka.

Dokument "Witamy w Czeczenii" miał światową premierę na tegorocznym festiwalu filmowym Sundance, pokazywany był również na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Na obu festiwalach został nagrodzony. Film doceniony został także na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity.



