Wirtualne wydarzenie dla fanów komiksowych produkcji

Pandemia COVID-19 sprawiła, że na początku maja odwołany został tegoroczny Comic-Con w San Diego. To największe święto fanów komiksu przeniosło się do Internetu i będzie miało formę wirtualną. Najprawdopodobniej nie pojawią się na nim komiksowe produkcje DC Comics. Powodem tej nieobecności będzie wydarzenie, które rozpocznie się 22 sierpnia tego roku. Zorganizowany przez Warner Bros. wirtualny DC FanDome.

Na DC FanDome z pewnością nie zabraknie twórców "Wonder Woman 1984" /materiały prasowe

DC FanDome zapowiadany jest jako dostępne jedynie przez 24 godziny darmowe, ogólnoświatowe, internetowe wydarzenie na żywo, promujące nadchodzące produkcje spod znaku DC Comics. Filmy, seriale, gry i komiksy.

Biorąc pod uwagę jedynie produkcję filmową i telewizyjną, można założyć, że w trakcie DC FanDome pojawią się twórcy takich filmów i seriali, jak m.in. "Aquaman", "The Batman", "Batwoman", "Black Adam", "Black Lightning", "Legends of Tomorrow", "Stargirl", "Doom Patrol", "The Flash", "Shazam!", "Watchmen" oraz "Wonder Woman 1984".

Według zapowiedzi twórców, wydarzenie podzielone zostanie na sześć zapełnionych po brzegi wirtualnych stref, pełnych specjalnych paneli dyskusyjnych z twórcami, materiałów promocyjnych, nieudostępnianych wcześniej nagrań i podobnych atrakcji typowych dla każdego szanującego się konwentu fanów komiksów.

DC FanDome dostępny będzie przynajmniej w dziewięciu językach, a przedstawione w nim materiały będą zawierać również te przeznaczone dla fanów z tych konkretnych stron świata. Niestety, póki co nie wiadomo, czy dostępna będzie również polska wersja wydarzenia organizowanego przez Warner Bros. Oprócz angielskiej można spodziewać się jeszcze brazylijsko-portugalskiej, chińskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, japońskiej, koreańskiej i hiszpańskiej.