Winona Ryder: Ikona? Nigdy tak o sobie nie myślałam

Rolą w serialu "Stranger Things" Winona Ryder ponownie przypomniała o sobie i wyszła z medialnego cienia, który - jak sama przyznała - był jej bardzo potrzebny.

Lubię uciekać do miejsc, gdzie nie jestem rozpoznawalna i żyję tak jak inni - wyznaje Winona Ryder /Matt Winkelmeyer/FilmMagic /Getty Images

"Często jestem pytana o to, jak to jest być ikoną lat 90.? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, przecież nie myślę o sobie w ten sposób. Zresztą, kto to robi?" - przyznaje w rozmowie z "Time" Winona Ryder.



Reklama

Jej sukces przyszedł dość szybko, a każda kolejna rola jedynie przybliżała ją do tytułu gwiazdy kina. Pasmo sukcesów, doskonałych ról, przerwał głośny skandal, którym media żyły przez długie miesiące. "Gwiazda kina złodziejką" - brukowce rozpisywały się o jej problemach i depresji. To był czas, kiedy Ryder postanowiła się wycofać.



"Zaczynasz się wtedy interesować innymi rzeczami" - przyznała w rozmowie z "Marie Claire". Z perspektywy lat podkreśla, że to najlepsze, co mogło jej się stać. "To pomogło mi zrozumieć, że kocham aktorstwo, uwielbiam grać, chcę to robić. Równocześnie pokazało mi, że są inne rzeczy, że nie chodzi tu wyłącznie o mnie, o robienie filmów" - wyjaśniła w rozmowie z "Interview".

Dlatego też z dużą troską Ryder obserwuje swoich młodszych serialowych towarzyszy ze "Stranger Things". "Cieszę się, że zaczynałam w tamtych czasach. Nie wiem, czy zaczynając dziś udałoby mi się zostać aktorką, nie wiem, czy potrafiłabym sobie poradzić z tym wszystkim" - przyznała.

Wideo "Stranger Things 3" [finałowy zwiastun]

Popularność, którą ona pamięta, nijak się ma do tego, czym sława jest dziś, zdradziła w rozmowie z Time Live. "To dwa zupełnie inne światy. Kiedy zaczynałam, nie było internetu, komórek, ciągłej obecności kamer. Dziś ludzie tak wiele czasu spędzają z telefonem w ręku. Kiedyś tak nie było i przyznam, że trochę tęsknię za tym" - tłumaczy.

Sama przyznała, że w swoich działaniach i planach nigdy nie była zbyt "strategiczna". "Jeśli starasz się myśleć zbyt strategicznie, zwykle kończy się to porażką" - przyznała.

"Z wielu powodów wydaje się, że w moim życiu nastąpiła zmiana, być może to mój wiek, a może poczucie wyzwolenia z możliwości grania postaci w moim wieku. Czuję też, że teraz nadszedł czas innych ludzi i to mnie cieszy" - wyjaśnia.

Winona Ryder: Ikona lat 90. 1 / 10 W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku chcieli z nią pracować najważniejsi reżyserzy Hollywood. Producenci byli gotowi na wszystko, byle tylko ich film wybrała spośród licznych scenariuszy, jakie do niej trafiały. A co najistotniejsze, stała się ikoną dla pokolenia urodzonego w latach 70. Ówczesne dwudziestolatki chciały się ubierać jak ona, czesać w tym samym stylu, podobnie zachowywać. W sobotę, 29 października, Winona Ryder obchodzi 45. urodziny. Urodziła się 29 października 1971 roku. Swoje imię zawdzięcza nazwie miasta (w stanie Minnesota), w którym się urodziła. Jej rodzicami są Michael Horowitz (syn żydowskich imigrantów z Rosji i Rumunii) i Cindy Palmer. Przodkowie ojca pierwotnie nazywali się Tomchin, jednakże - jak tłumaczy aktorka - ich nazwisko zostało błędnie zapisane, gdy przybyli do wybrzeży Ellis Island w 1906 roku. To zresztą nie jedyna ciekawa historia związana z rodziną artystki: m.in. na ojca chrzestnego przyszłej gwiazdy wybrano guru hippisów - Timothy'ego Leary, a jednym z najbliższych przyjaciół rodziny pozostawał przez długie lata kolejny autorytet dla bitników - Allen Ginsberg. Źródło: Getty Images udostępnij

Choć występ w jednym z najpopularniejszych seriali ostatnich lat z pewnością rozpalił blask jej nieco przyblakłej gwiazdy, ona wciąż stroni od tej wielkiej popularności, której smak poznała kiedyś. Chętnie ucieka do Teksasu, miejsca, które - jak sama mówi - pozwala jej żyć normalnie. "Może jestem trochę sławna, trochę popularna, dlatego lubię uciekać do miejsc, gdzie nie jestem rozpoznawalna i żyję tak jak inni" - wyznaje.