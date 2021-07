William Shatner dostał pracę w rosyjskiej telewizji

Aktor znany jako odtwórca roli kapitana Kirka w filmach i serialu spod znaku „Star Treka” w wieku 90 lat został gospodarzem programu telewizyjnego. Zaskakująca jest nie tematyka audycji - ma charakter popularnonaukowy, ale to, że nowym pracodawcą Williama Shatnera jest rosyjska stacja RT America, powiązana z Kremlem.

William Shatner /Christopher Polk /Getty Images

Program Shatnera, który będzie mieć premierę 12 lipca, nosi tytuł "I Don’t Understand" (Nie rozumiem). W tej audycji, jak czytamy w komunikacie wydanym przez RT America, światowej sławy aktor będzie "szukać odpowiedzi na fascynujące i aktualne pytania, które naturalnie wzbudzają zainteresowanie wszystkich, ale które są niechętnie podejmowane przez media głównego nurtu".



"Czy powinniśmy się martwić o kosmiczne śmieci spadające z nieba?"; "Czy jesteśmy sami we wszechświecie?"; "Co to jest ciemna materia?"; "Co było przed Wielkim Wybuchem?" - to niektóre z zagadnień, jakie zostaną poruszone w programie.



Anglojęzyczny kanał RT America, z którym współpracę podjął Shatner, działa w USA od 2010 r. i jest częścią sieci RT założonej przez rosyjski rząd. Amerykański wywiad określił tę stację jako tubę propagandową Kremla, narzędzie do ingerowania w politykę Stanów Zjednoczonych i miejsce, gdzie prowadzona jest działalność agenturalna. Nie dziwi więc, że gdy ujawniono nowe zajęcie Shatnera, spadła na niego fala krytyki. Najczęściej pojawiającym się zarzutem jest to, że stał się dla Rosji kolejnym "pożytecznym idiotą".