William Friedkin nie żyje. Hollywood wspomina twórcę "Egzorcysty"

Francis Ford Coppola opublikował oświadczenie po śmierci Friedkina, z którym rozpoczynał swoją karierę filmową. "William był moim pierwszym przyjacielem pośród filmowców z mojego pokolenia i jestem w żałobie po stracie ukochanego kompana" - napisał Coppola. "Jego osiągnięcia w kinie są nadzwyczajne i jedyne w swoim rodzaju. Jego sztuka uratowała komuś życie (dokument 'The People vs. Paul Crump')".

"Praca Billy'ego to kamienie milowe dla kinematografii, pozycje, które nigdy nie zostaną zapomniane" - głosi w swej dalszej części oświadczenie twórcy "Ojca chrzestnego". "[...] Trudno mi zrozumieć, że już nigdy nie będę się cieszył jego towarzystwem, niemniej jego filmy będą zawsze obecne".

Ellen Burstyn, która za rolę w "Egzorcyście" otrzymała nominację do Oscara, powiedziała: "Mój przyjaciel Billy Friedkin był oryginalny, mądry, wychowany, nieustraszony i nieopisanie utalentowany. Na planie wiedział, czego chce, był gotowy na każdy wysiłek, by to osiągnąć, ale potrafił też odpuścić, gdy zauważył coś lepszego. Bezdyskusyjnie był on geniuszem".

"Przykro mi z powodu śmierci Williama Friedkina, niesamowicie utalentowanego filmowca. 'Egzorcysta' jest świetny, ale dla mnie prawdziwym klasykiem jest 'Cena strachu'" - napisał na swoim koncie na Twitterze pisarz Stephen King.