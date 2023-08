W swojej karierze wcielał się w postać Vincenta van Gogha, latarnika Thomasa Wake’a czy Zielonego Goblina w filmach o Spider Manie. Zanim jednak Willem Dafoe zaczął dostawać role, które dały mu rozgłos i pieniądze, musiał zadowalać się mniej prestiżowymi ofertami. Jako początkujący aktor występował w mało znanych trupach teatralnych Jedna z nich - nowojorska The Wooster Group - która wpadła na pomysł niecodziennego występu. Jej aktorzy sięgnęli po hawajską muzykę z lat 50. i prezentowali wymyślony przez siebie taniec.

Willem Dafoe: Pod kostiumem z trawy był całkiem nagi

"Kupiliśmy spódnice z trawy, ktoś namalował tło służące za scenografię, wymyślaliśmy tańce i prezentowaliśmy je na scenie. Dowcip polegał na tym, że pod tymi kostiumami z trawy byliśmy całkiem nadzy. Spektakl, choć był kameralny, okazał się sporym sukcesem i cieszył się dużą popularnością" - wyznał w podcaście "SmartLess" gwiazdor.

Rozgłos, jakie zyskało to "hawajskie przedstawienie", zaowocował licznymi propozycjami. Zespół The Wooster Group był zapraszany także na prywatne imprezy. A ponieważ dla biednych wówczas aktorów była to dobra okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy, chętnie przyjmowali takie oferty i prezentowali swoje taneczne umiejętności poza deskami teatru. Niestety, charakter przedstawienia sprawił, że aktorzy The Wooster Group nie przez wszystkich byli traktowani jak aktorzy.

Willem Dafoe: Zdolny brzydal 1 / 8 Willem Dafoe urodził się w małym miasteczku Appleton w stanie Wisconsin. Dorastał w domu zdominowanym przez kobiety. Był jedynym synem lekarza i pielęgniarki pracujących w lokalnym szpitalu, którzy doczekali się także aż pięciu córek. Dafoe przyznaje, że został ukształtowany głównie przez swoje siostry. Już jako 12-latek zaczął interesować się kinem, teatrem i muzyką. Za swoje umiłowanie do sztuki zapłacił zresztą relegowaniem z liceum. Przygotowywany przez niego krótkometrażowy film na zajęcia plastyczne okazał się zbyt obsceniczny. Niezrozumiany przez środowisko, w którym żył, Defoe przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie dołączył do grupy teatralnej Wooster. To tam zdobywał swoje pierwsze "aktorskie szlify". Mimo że gra w teatrze nie przyniosła mu sławy, Willem zawsze wypowiadał się z ogromnym szacunkiem o pracy z żywą publicznością. Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library

"Zostaliśmy zaproszeni na jedną z prywatnych imprez, za występ zaproponowano nam jakieś tysiąc dolarów, wtedy byliśmy naprawdę biednymi aktorami, zatem taka suma robiła na nas wrażenie i chętnie przyjęliśmy zlecenie. Poszliśmy na tę imprezę, przebraliśmy się w toalecie, a potem daliśmy występ. Na koniec ludzie podchodzili do nas i nakłaniali do prywatnych spotkań. Sądzili, że jesteśmy jakimiś striptizerami czy Bóg wie czym" - wspomniał w podcaście Dafoe.