​Will Smith: Zmiana wizerunku z powodu pandemii

Will Smith podjął decyzję o tym, że w trakcie kwarantanny zapuszcza brodę. "Nie rozumiem, czemu się tak dziwicie, miałem ją od zawsze" - żartuje popularny amerykański aktor.

Broda? Miałem ją od zawsze - śmieje się Will Smith / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Brak dostępu do usług fryzjerskich to jeden ze skutków ubocznych pandemii COVID-19. W mediach społecznościowych nie brakuje śmiesznych memów, które ilustrują, jak w zaistniałej sytuacji można się samodzielnie ostrzyc. Pojawiają się też zachęty do podjęcia wyzwania w postaci zapuszczania włosów i zarostu.



Jedną z osób, która pokazuje się na Instagramie z coraz dłuższą brodą jest ostatnio Will Smith. Fakt ten nie uszedł uwadze fanów, ale aktor postanowił obrócić zaistniałą sytuację w żart. "Czemu dziwi was nagle moja broda? Cały czas o nią pytacie. Nie rozumiem, czemu się tak dziwicie, miałem ją od zawsze" - powiedział Smith w relacji, którą zamieścił na Instagramie w poniedziałek, 23 marca.



Na potwierdzenie swoich słów udostępnił również filmik, który jest kompilacją wybranych ujęć z jego filmów, m.in. "Faceci w czerni", "Aladyn" czy "W pogoni za szczęściem". Dzięki fotomontażowi, w każdym z nich występuje z brodą.