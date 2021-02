Will Smith zagra główną rolę w nowym filmie twórcy „Johna Wicka”

]David Leitch, autor takich filmów jak „John Wick”, „Atomic Blonde” czy „Deadpool 2”, wyreżyseruje teraz dramat zatytułowany „Fast & Loose”. Jak donosi portal „Deadline”, główną rolę w tym filmie zagra Will Smith. Scenariusz „Fast & Loose” napisali Jon i Eric Hoeberowie („Battleship: Bitwa o Ziemię”, „The Meg”).

Will Smith / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Pierwotnie projekt filmu "Fast & Loose" rozwijany był przez studio STXfilms. Aktualnie trwa poszukiwanie jego dystrybutora. Dołączenie do obsady Willa Smitha sprawiło, że zainteresowane zakupem filmu są największe studia filmowe i serwisy streamingowe.



Kiedy John Riley (w tej roli Will Smith) budzi się w Tijuanie, gdzie został pozostawiony na pewną śmierć, odkrywa, że nic nie pamięta. Podążając nikłymi tropami odkrywa, że wiódł podwójne życie. Z jednej strony był otoczonym wianuszkiem pięknych kobiet i dużymi pieniędzmi szefem organizacji przestępczej, a z drugiej tajnym agentem CIA z niewielką pensją, bez rodziny i sukcesów. Problemem Rileya jest to, że nie może sobie przypomnieć, które z tych wcieleń jest jego prawdziwym ja. A także, do którego z tych wcieleń chciałby tak naprawdę wrócić - czytamy w oficjalnym opisie filmu "Fast & Loose".



Film Leitcha jest jednym z wielu projektów, nad którymi pracuje obecnie Will Smith. Właśnie trwają zdjęcia do biograficznego filmu "King Richard", w którym aktor ten wciela się w postać ojca tenisistek Sereny i Venus Williams. Oprócz tego zobaczymy go w poświęconym niewolnictwu filmie "Emancipation" Antoine Fuquy oraz remake’u komedii "Samoloty, pociągi i samochody", gdzie zagra u boku Kevina Harta.



Równie zapracowany jest David Leitch, który aktualnie pracuje na planie filmu "Bullet Train", w którym w rolach głównych występują Brad Pitt, Zazie Beetz, Michael Shannon oraz Joey King. Leitch nakręci też film "The Fall Guy" z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Jest też producentem filmu akcji "Nobody", którego zwiastun zaprezentowano podczas ostatniego finału Super Bowl oraz thrillera "Kate" z Elizabeth Winstead i Woodym Harrelsonem w rolach głównych.