Will Smith ukończył prace nad biograficzną książką

Gwiazdor "Facetów w czerni" ostatnie dwa lata poświęcił na napisanie debiutanckiej książki biograficznej. Jak ujawnił w zamieszczonym na Instagramie filmiku, prace nareszcie dobiegły końca. Dzieło zatytułowane "Will" opowiada historię życia aktora od momentu jego dorastania w Filadelfii aż po wspięcie się na szczyt sławy i osiągnięcie statusu jednej z największych gwiazd Hollywood.

Will Smith /Paras Griffin; /Getty Images

Reklama

Will Smith pochwalił się właśnie ukończeniem prac nad swoim nowym projektem. Nie chodzi jednak o rolę w kolejnej superprodukcji, a o debiutancką książkę. Słynny aktor zamieścił na Instagramie filmik, w którym ogłosił, że trwające dwa lata prace nad jego biografią właśnie dobiegły końca. Dzieło zatytułowane "Will" gwiazdor "Facetów w czerni" napisał z pomocą Marka Mansona, uznanego pisarza, publicysty i blogera, autora poradnika motywacyjnego "Subtelnie mówię F*ck! Sprzeczna z logiką metoda na szczęśliwe życie", który znalazł się na liście bestsellerów "New York Timesa".

Reklama

"Słuchajcie, to może wydawać się dziwne, ale napisałem książkę. Naprawdę! Poświęciłem jej ostatnie dwa lata i wreszcie jest gotowa. To była praca wykonywana z zamiłowaniem" - zdradził Smith, przekazując tę nowinę liczącej 54 miliony osób grupie instagramowych fanów. I dodał, że jest niezwykle podekscytowany możliwością podzielenia się z odbiorcami tą informacją. Aktor zaprezentował również gotową okładkę czekającej wciąż na premierę książki. Barwny projekt wykonał znany artysta sztuk wizualnych Brandon Bmike Odums. "Praca składa się z pięciu warstw, a każda z nich odzwierciedla inny etap mojego życia" - wyjaśnił Smith.

Instagram Wideo

Książka przedstawi chronologicznie losy aktora od okresu dorastania w Filadelfii, poprzez zdobywanie pierwszych znaczących ról, aż po dynamiczny rozwój kariery w Hollywood i próby radzenia sobie z wyzwaniami nowego stylu życia. "To inspirująca opowieść o tym, jak samoświadomość pomogła Willowi nie tylko osiągnąć niezwykły zawodowy sukces, ale także ewoluować i dojść do miejsca, w którym jest pogodzony ze sobą, swoimi bliskimi i otaczającym go światem" - głosi opis publikacji udostępniony przez wydawnictwo Penguin Books. Autobiografia Smitha na rynku wydawniczym ukaże się 9 listopada.