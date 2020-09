Will Smith: Powrót do sitcomu "Bajer w Bel-Air"

„Jestem w tym biznesie od trzydziestu lat i coś takiego wcześniej się nie zdarzyło” – mówi podekscytowany Will Smith w nagraniu umieszczonym na jego kanale na serwisie Youtube. Za jego pośrednictwem poinformował, że platforma streamingowa Peacock potwierdziła zamówienie dwóch sezonów serialu „Bel-Air”, który będzie dramatyczną wersją popularnego sitcomu „Bajer z Bel-Air”.

Will Smith rozpoczynał karierę od roli w serialu "Bajer z Bel-Air" /Chris Haston/NBCU Photo Bank /Getty Images

Niezwykłość tej sytuacji wynika nie tyle z samego zamówienia dwóch sezonów, co do decyzji, która została podjęta zaledwie na podstawie pomysłu na serial oraz odnoszącego sukcesy trailera umieszczonego na serwisie Youtube przez Morgana Coopera. Fan serialu "Bajer z Bel-Air" pokazał w nim, jak mógłby wyglądać serial, gdyby nie był komedią, ale dramatem.

Wideo I have news about that “Bel-Air” trailer...

Reklama

To właśnie Morgan Cooper napisze scenariusz serialu, który pokaże należąca do Universalu platforma streamingowa Peacock. Współscenarzystą i jednym z producentów serialu będzie Chris Collins. Zarówno Cooper, jak i Collins pojawili się na opublikowanym przez Willa Smitha nagraniu. Serial dla studia Universal TV wyprodukuje należąca do Smitha firma Westbrook.

Umiejscowiony we współczesnej Ameryce "Bel-Air" z trwającymi godzinę odcinkami będzie dramatyczną wersją sitcomu z lat 90. Serial opierał się będzie na założeniu fabularnym oryginału. Jego bohater, Will, wyruszy w podróż z ulic zachodniej Filadelfii do zamkniętych rezydencji w Bel-Air. Serial pokaże konflikty, emocje i uprzedzenia, których nie można było zgłębić w półgodzinnym formacie sitcomu, a jednocześnie zachowa zuchwałość oryginału - czytamy w opisie serialu.

Kilka lat temu Will Smith zapewniał, że prędzej zamarznie piekło niż powstanie remake "Bajeru z Bel-Air". Najwyraźniej zmienił zdanie po obejrzeniu zwiastuna autorstwa Morgana Coopera. Teraz zachwyca się możliwościami, jakie niesie jego pomysł oraz wprowadzeniem do świata serialu nieistniejących w latach 90. mediów społecznościowych.



Nie jest to jedyny projekt związany z "Bajerem z Bel-Air", jaki jest realizowany. Na platformie HBO Max jeszcze w tym roku pojawi się odcinek specjalny serialu, w którym na wspominki zbiorą się występujący w nim aktorzy.