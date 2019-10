Will Smith młodszy o 30 lat

W filmie "Bliźniak" Will Smith wciela się w postać 51-letniego zabójcy oraz... jego 23-letniej wersji, która na niego poluje. Młodszy z bohaterów jest postacią stworzoną komputerowo, animowaną na podstawie gry aktorskiej Smitha.

Will Smith i... Will Smith w scenie z filmu "Bliźniak" /materiały dystrybutora

Henry Brogan to starzejący się płatny zabójca, współpracujący z rządem USA. Kiedy odchodzi na emeryturę, agencja wysyła za nim zabójcę. Rywal, który świetnie odczytuje jego ruchy, okazuję się być jego młodszą wersją.



"Henry odkrywa, że 25 lat wcześniej został sklonowany, stworzono wówczas identyczną wersję jego samego, która obecnie ma 23 lata" - Will Smith uchyla rąbka tajemnicy. Dla aktora zetknięcie się z młodszą wersją samego siebie było czymś nie tylko intrygującym, ale i przerażającym, czymś co budzi refleksje natury egzystencjonalnej.



"Patrzysz na Willa patrzącego na siebie sprzed 30 lat. Dla publiczności będzie to fenomenalne doświadczenie" - mówi producent filmu Jerry Bruckheimer, który na swoim koncie ma takie hity jak "Piraci z Karaibów", "Gliniarz z Beverly Hills" i "Top Gun". Ze Smithem współpracował trzykrotnie, na planie dwóch części "Bad Boys" oraz "Wroga publicznego".

Bill Westenhofer, odpowiadający za efekty specjalne, wyjaśnia: "Junior jest postacią całkowicie stworzoną komputerowo, animowaną w 100 proc. na podstawie gry aktorskiej Willa Smitha". Użycie tradycyjnego makijażu było na planie niemożliwe, ponieważ kamery, których użyto, były tak czułe, że rejestrowały wszystko.

Co niezwykłe, scenariusz tego filmu czekał 20 lat, nim technologia pozwoliła wcielić ten pomysł w życie. Próby stworzenia pierwszego całkowicie cyfrowego człowieka w kinie w końcu wypadły pomyślnie.

Film wyszedł spod ręki reżysera Anga Lee, twórcy "Tajemnicy Brokebeack Mountain", "Życia Pi" czy "Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka". "Bliźniak" zadebiutuje w kinach 25 października.