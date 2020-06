Will Smith jako zbiegły niewolnik

Na początek 2021 roku zaplanowano start zdjęć do thrillera "Emancipation", którego reżyserią zajmie się Antoine Fuqua. Gwiazdą tego opartego na prawdziwej historii filmu będzie Will Smith. Wcieli się w rolę niewolnika, który uciekł z plantacji Luizjanie.

Will Smith wraca do aktorskiej formy? /Jerod Harris /Getty Images

Jak podaje serwis "Variety", scenariusz "Emancipation" napisze William N. Collage. Bohaterem filmu będzie Peter, który w poszukiwaniu wolności ucieka z plantacji, by dołączyć do armii Unii. Ucieczka bagnami Luizjany będzie o tyle trudniejsza, że tropem zbiega ruszają bezwzględni łowcy niewolników.



Zarówno Will Smith jak i Antoine Fuqua są aktualnie w trakcie spowodowanej pandemią przymusowej przerwy w zdjęciach do swoich najnowszych filmów. Smith pracował na planie filmu biograficznego "King Richard", w którym wciela się w rolę ojca tenisistek, sióstr Venus i Sereny Williams. Z kolei Fuqua przerwał zdjęcia do thrillera "Infinite" z Markiem Wahlbergiem. Ten film opowiada o mężczyźnie, który odkrywa, że męczące go halucynacje są wspomnieniami z jego poprzednich wcieleń.

Reklama

Ostatnimi fabularnymi filmami Fuquy, któremu sławę przyniósł film "Dzień próby", były dwie części "Bez litości" oraz remake westernu "Siedmiu wspaniałych". We wszystkich tych filmach wystąpił Denzel Washington.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bez litości 2" [trailer] materiały dystrybutora

Ostatnie filmy Willa Smitha to prawdziwa sinusoida, jeśli chodzi o ich odbiór wśród widzów. Kasowe sukcesy, jakimi były filmy "Aladyn" i "Bad Boys For Life" przedzieliła klapa filmu Anga Lee "Bliźniak".