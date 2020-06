Will Smith i popularna youtuberka JoJo Siwa

Znana ze swojego kanału w serwisie Youtube JoJo Siwa zagra główną rolę w ekranizacji powieści "Bounce" autorstwa Megan Schull. Prawa do ekranizacji powieści nabyło studio Paramount Pictures, a film na jej podstawie wyprodukuje należąca do Willa Smitha firma Overbrook Entertainment.

"Bounce" opowiada o nastolatce, która w ramach prezentu bożonarodzeniowego chciałaby wymienić swoją rodzinę na inną.

Jej życzenie się spełnia i od tej chwili trafia do różnych rodzin, przeżywając w kółko dzień Bożego Narodzenia w ciele innej osoby. Dzięki temu udaje jej się nie tylko odnaleźć siebie, ale i zrozumieć wartość rodziny oraz prawdziwej miłości.



Jak podaje serwis "Variety", scenariusz adaptacji napisze Josann McGibbon, scenarzystka m.in. filmu "Uciekająca panna młoda" oraz kilku odcinków serialu "Gotowe na wszystko". Nie zatrudniono jeszcze reżysera.

JoJo Siwa zaczęła swoją przygodę z ekranem w dwóch sezonach show "Dance Moms", w którym uczyła się tańca pod okiem Abby Lee Miller. Przełom w jej karierze przyszedł wraz z singlem "Boomerang". Obecnie jej kanał na serwisie Youtube subskrybuje ponad 11 milionów widzów.

Inny projekt, z którym związany jest Will Smith, to film "Emancipation", w którym zagra główną rolę niewolnika. Po ucieczce z plantacji za wszelką cenę chce dołączyć do walki w wojnie secesyjnej po stronie wojsk Północy. Nie będzie to łatwe, bo jego tropem podążają łowcy niewolników. Film wyreżyseruje Antoine Fuqua.

Smitha zobaczymy też w tytułowej roli w filmie "King Richard", który opowiada o ojcu słynnych tenisistek Sereny i Venus Williams.