"Will i ja pokłóciliśmy się wtedy. Siedziałem na krześle, a on stanął nade mną i bardzo wzburzony powtarzał: 'Nie podobało mi się to'. Mówił, że nie będzie tolerował takich rzeczy. Byłem zdziwiony i spytałem: 'O co chodzi, stary, o czym ty mówisz? Co się dzieje?'. Wyglądał tak, jakby chciał mi coś zrobić. W końcu powiedziałem, że powinniśmy wyjść na zewnątrz, bo wokół nas są ludzie, a wygląda na to, że musi coś z siebie wyrzucić" - relacjonował aktor. Do akcji wkroczyła wówczas Pinkett Smith, która uspokoiła krewkiego małżonka. "Jada zdusiła sprawę w zarodku i na tym się to skończyło" - dodał Davidson.

Do sprawy słynnego oscarowego incydentu z udziałem Smitha jego żona wróciła w swojej biografii "Worthy", która ukaże się 17 października. W udostępnionym magazynowi "People" fragmencie książki Jada przyznała, że zachowanie męża było dla niej o tyle zdumiewające, że od siedmiu lat są w separacji. "Tak naprawdę nie wiem, dlaczego tak go to rozwścieczyło. Żyliśmy osobno, a na gali pojawiliśmy się jak rodzina, a nie mąż i żona" - wyjaśniła Pinkett Smith.

