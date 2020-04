Wiktoria Gąsiewska: Moja praca sprawia mi radość

Aktorka od kilku lat bardzo intensywnie pracuje. Gra w wielu serialach, bierze udział w programach telewizyjnych i często występuje na dużym ekranie. Tłumaczy, że aktorstwo jest dla niej spełnieniem marzeń.

"Moja praca daje ludziom przyjemność" - mówi Weronika Gąsiewska /Kamil Piklikiewicz/East News /East News

Wiktoria Gąsiewska pozostaje wdzięczna losowi, że ten dał jej możliwość realizowania największej pasji. Dzięki coraz to nowszym projektom Gąsiewska nabiera niezbędnego doświadczenia. Ma nadzieję, że trud włożony w ich realizacje przyniesie zadowolenie widzom.

Młoda aktorka szeroką popularność zyskała dzięki roli Agaty w serialu "rodzinka.pl". Jej kariera szybko nabrała tempa. Obecnie można oglądać ją między innymi w "Pierwszej miłości". Aktorka zdradza, że w przyszłym sezonie w życiu jej bohaterki będzie się dużo działo.

- Widzowie będą mogli nadal śledzić losy Jagody, która na nowo się zakocha. Mogę dodać, że mojej bohaterce zmienią się życiowe priorytety. Nie chcę jednak zdradzać za dużo, bo przecież nikt nie lubi spoilerów - powiedziała podczas imprezy ramówkowej Polsatu Wiktoria Gąsiewska.

Natłok obowiązków nie stanowi dla młodej aktorki większego problemu. Jest wręcz przeciwnie - Gąsiewska cieszy się z nowych propozycji i chętnie podejmuje zawodowe wyzwania. Od niedawna na platformie streamingowej Netflix można oglądać najnowszy film z jej udziałem. Polska produkcja nosi tytuł "W lesie dziś nie zaśnie nikt".

- Kocham to, czym się zajmuję. Praca sprawia mi ogromną radość. Nawet w poniedziałek o godzinie 5:00 rano idę do niej z uśmiechem. Nowe projekty traktuję jako kolejne przygody - tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

Podczas pracy na planie filmowym Wiktoria Gąsiewska często poznaje ciekawych i bardzo inspirujących ludzi. To właśnie oni najbardziej motywują ją do rozwoju. Tłumaczy, że gdy razem z ekipą zaczynają realizować poszczególne pomysły, zawsze myślą o publiczności. To ona jest dla nich bowiem najważniejsza.

- Wiem, że na planie spotkam ludzi z pozytywną energią i będziemy tworzyć coś, co później widzowie zobaczą na ekranach kin czy telewizorów. Myślę o tym, że moja praca daje ludziom przyjemność i zapewnia im rozrywkę - zwraca uwagę aktorka.