Wieniawa i Kot w dubbingu animacji "Salma w Krainie Dusz"

Jest już zwiastun i plakat bajecznie kolorowej produkcji "Salma w Krainie Dusz". Wzruszająca i pełna duchów podróż w zaświaty w kinach od 8 listopada. Głosu głównym bohaterom użyczyli w polskiej wersji dźwiękowej Julia Wieniawa i Tomasz Kot.

Najlepsza kinowa propozycja na czas Halloween! Pełna duchów, czarów i sympatycznych bohaterów opowieść o dziewczynce, która wyrusza na poszukiwanie zaginionych rodziców. Aby ich odnaleźć, ze słonecznego Meksyku - ojczyzny tacos, sombrero i wąsatych mariachi przeniesie się w zaświaty, gdzie doświadczy niezapomnianej przygody poza kresem doczesności.

"Salma w Krainie Dusz" to łącząca wiele stylów graficznych, pełna wzruszeń animacja o przyjaźni, wierze i realizacji najskrytszych marzeń. Wspaniała lekcja szacunku, dorastania i wzajemnej, rodzinnej miłości.

Witajcie w Santa Clara, meksykańskim mieście cudów. To tutaj, raz do roku, duchy zmarłych przybywają do naszego świata, aby miło spędzić dzień w towarzystwie najbliższych. Jest to czas wielkiej radości dla wszystkich poza szesnastoletnią Salmą. Osierocona dziewczynka nigdy nie poznała swoich rodziców i dlatego nie może sprowadzić ich na ziemię.



Wszystko zmienia się, gdy w ręce Salmy wpada tajemniczy medalion. Dzięki mocy amuletu dziewczynka dowiaduje się, jak odszukać mamę i tatę. Wkrótce ona i jej przeszywani bracia, Jorge i Pedro, rozpoczną niezwykłą wyprawę, która przeniesie całą trójkę w zaświaty. W krainie duchów czeka ich wspaniała przygoda, w czasie której Salma odkryje prawdę o rodzinie oraz własnych, głęboko ukrytych zdolnościach. Mocach, o których nie miała dotąd pojęcia.