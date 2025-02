Wielu się nie powiodło, czy im się uda? Jest pierwsza zapowiedź

Fantastyczna Czwórka byłą pierwszą drużyną superbohaterów stworzoną przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Debiutowała w 1961 roku, tym samym rozpoczynając renesans wydawnictwa Marvel Comics. W kolejnych latach czytelnicy poznali Spider-Mana, X-Men oraz większość członków Avengers (poza Kapitanem Ameryką).

W skład Fantastycznej Czwórki wchodzą Reed Richards, geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała (w nowym filmie zagra go Pedro Pascal), Sue Storm, która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna (Vanessa Kirby), jej brat Johnny, którego ciało może zająć się ogniem (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm, przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia (Ebon Moss-Bachrach).

"Fantastyczna Czwórka" nie miała dotychczas szczęścia do adaptacji

Pierwsza rodzina Marvela nie miała dotychczas szczęścia co do adaptacji filmowych. Pierwsza z 1994 roku byłą tak zła, że producent Avi Arad wykupił do niej prawa i zniszczył większość jej kopii. Film wypłynął później w nielegalnym obiegu.

W 2005 i 2007 roku powstały dwie adaptacje autorstwa Tima Story'ego. Nie spotkały się one z pozytywnym odbiorem krytyków. Co ciekawe, w Johnny'ego Storma wcielił się w nich Chris Evans, późniejszy Kapitan Ameryka. W końcu w 2015 roku Josh Trank wypuścił swoją "Fantastyczną Czwórkę", "uhonorowaną" Złotą Maliną dla najgorszego filmu.

"Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki". Co wiemy o filmie?

"Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" będzie częścią Kinowego Uniwersum Marvela. Akcja filmu rozegra się w latach 60. XX wieku i nie skupi się na genezie zespołu. Drużyna zmierzy się z Galactusem (Ralph Ineson), pożeraczem planet.

W obsadzie znaleźli się także Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne i Sarah Niles. Przewiduje się, że Robert Downey Jr. może pojawić się w epizodzie jako Doktor Doom, główny antagonista nadchodzących filmów z serii "Avengers".

Reżyseruje Matt Shakman. "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" będzie miała swoją premierę 25 lipca 2025 roku.