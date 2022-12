Rekordowy "Wieloryb". Ustanowił kasowy rekord 2022

W premierowy weekend "Wieloryb" był wyświetlany w zaledwie sześciu amerykańskich kinach. Mimo to zarobił aż 360 tysięcy dolarów. W przeliczeniu na jedno kino dało to więc 60 tysięcy dolarów, co jest najlepszym tegorocznym wynikiem filmu wprowadzonego do kin w ograniczonej dystrybucji. Poprzednim liderem tego zestawienia był film "Wszystko wszędzie naraz" , który zadebiutował w dziesięciu kinach, przynosząc zysk 50 tysięcy dolarów w przeliczeniu na jedno kino.



Reklama

Zarówno "Wieloryb" jak i "Wszystko wszędzie naraz" to filmy, których dystrybucją zajmuje się specjalizujące się w takich niezależnych produkcjach studio A24. Tytuły wprowadzane do kin przez tę firmę często bardzo szybko zyskują status kultowych.



Czy tak będzie też z "Wielorybem", tego nie wiadomo, ale film ze świetnie ocenianą rolą Brendana Frasera raczej nie będzie finansową klapą. Tytuł nie schodzi z ust widzów i krytyków od początku września, kiedy miał premierę w Wenecji.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wieloryb" [trailer] materiały prasowe

Póki co w Stanach Zjednoczonych do 21 grudnia będzie go można oglądać jedynie w Los Angeles i Nowym Jorku. Wynik minionego weekendu wskazuje na to, że widzowie są ciekawi tego, co przygotował dla nich Darren Aronofsky ( "Requiem dla snu" ).