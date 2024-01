Wielkie wyróżnienie dla polskiego filmowca. Ma szansę na prestiżową nagrodę

Filmowi Jonathana Glazera przypadło aż 9 nominacji, w tym dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego i najlepszego filmu brytyjskiego. W liczbie nominacji "Strefę interesów" wyprzedziły tylko dwa tytuły: "Oppenheimer" Christophera Nolana (13 nominacji) oraz "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa (11 nominacji).

Reżyser i scenarzysta "Strefy interesów" powalczy o nagrody indywidualne: za najlepszą reżyserię oraz scenariusz adaptowany. Na statuetkę może liczyć również polski autor zdjęć Łukasz Żal. Obok niego pod uwagę w tej kategorii brani będą również twórcy zdjęć do "Biednych istot", "Oppenheimera", "Czasu krwawego księżyca", a także filmu "Maestro".

To nie koniec wyróżnień dla polskich filmowców. W gronie nominowanych znalazły się również Joanna Maria Kuś i Katarzyna Sikora, które wraz z Brytyjczykiem Chrisem Oddym stworzyły scenografię w "Strefie interesów". Zgodnie z przypuszczeniami nominowana została również Sandra Hüller - najbardziej doceniana i rozchwytywana aktualnie europejska aktorka.



"Strefa interesów" w kinach od 8 marca.



Łukasz Żal doceniony w Hollywood

We wrześniu 2023 Łukasz Żal otrzymał nagrodę specjalną TIFF Variety Artisan Award podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Polskiego operatora nagrodzono za zdjęcia do "Strefy interesów".

"To zaszczyt być tutaj. Kiedy z Jonathanem Glazerem zaczynaliśmy przygotowania do 'Strefy interesów', ustaliliśmy, że nie będzie nikogo za kamerą, że to będzie zwykła obserwacja, bez osądów. I wow, oto jestem. Miałem zaszczyt pracować z tak wspaniałymi reżyserami, jak Paweł Pawlikowski, Jonathan Glazer, Charlie Kaufman, Magnus von Horn, Aleksey German. Wiele się od nich dowiedziałem. Nauczyłem się, że robienie filmów nigdy nie jest prostą drogą. W międzyczasie pojawia się wiele wątpliwości, obaw, ale najpiękniejsze rzeczy często dzieją się na granicy błędu, katastrofy. Pozwalam więc sobie podążać za intuicją, nie chodzić na kompromisy" - powiedział Żal po odebraniu nagrody.



Łukasz Żal jest absolwentem wydziału operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Był dwukrotnie nominowany do Oscara - za pracę przy filmach Pawła Pawlikowskiego - "Ida" oraz "Zimna wojna". Otrzymał także dwie Złote Żaby, czyli najwyższe wyróżnienie festiwalu Camerimage w Toruniu. W ostatnich latach współpracował z polskimi i zagranicznymi reżyserami, m.in. Charliem Kaufmanem ("I’m Thinking of Ending Things"), Aleksiejem Germanem Jr. ("Dovlatov"), Hugh Welchmanem i Dorotą Kobielą ("Twój Vincent"), Magnusem von Hornem ("Intruz") czy Piotrem Bernasem ("Paparazzi").



Łukasz Żal jest członkiem amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Stowarzyszenia Autorów i Autorek Zdjęć Filmowych (Polish Society of Cinematographers).