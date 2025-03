Wielki sukces polskiego filmu! Świat nie może wyjść z zachwytu

"Infinite Storm": o czym opowiada film?

"Infinite Storm" to opowieść o własnej sile w walce o ludzkie życie. Produkcja oparta na prawdziwej historii Pam Bale, która uratowała życie nieznajomemu podczas górskiej wspinaczki, została doceniona za zdjęcia, reżyserię i rolę, dwukrotnie nominowanej do Oscara, Naomi Watts ("Niemożliwe", "21 gramów"). Obok niej na ekranie zobaczymy Billy’ego Howle’a ("Pod sztandarem nieba", "Chloe").

Pam Bales (Naomi Watts) wyrusza na samotną wędrówkę na Górę Waszyngtona, najwyższy szczyt Gór Białych w stanie New Hampshire. Wspinaczka to jej rytuał i sposób na poradzenie sobie z dramatyczną przeszłością. Kobieta nie wie jeszcze, że tego dnia będzie musiała wykazać się heroiczną siłą. Na swojej drodze spotyka wyczerpanego mężczyznę. Wkrótce będzie musiała zdecydować, czy znajdzie w sobie wystarczająco odwagi, żeby uratować życie nieznajomego.

Film wyreżyserowała Małgorzata Szumowska ("Body/Ciało", "Śniegu już nigdy nie będzie") we współpracy z Michałem Englertem ("Ślepnąc od świateł", "The Other Lamb"), który był również autorem zdjęć.

"Infinite Storm": polska produkcja numerem jeden w ośmiu krajach

Choć "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej nie jest dostępny na polskim Netfliksie, niedawno tytuł pojawił się w ofercie serwisu w krajach Ameryki Łacińskiej. To właśnie tam produkcja okazała się wielkim hitem i zajęła pierwsze miejsce w aż ośmiu krajach. Oglądalność filmu jest tak wysoka, że obecnie zajmuje on szóste miejsce na światowej liście przebojów giganta streamingowego.

