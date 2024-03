Wielki powrót po jedenastu latach. Maciej Stuhr znów w "Listach do M."

"Listy do M. 6": Co wiemy o filmie?

Poza Maciejem Stuhrem i Romą Gąsiorowską w najnowszych "Listach do M." nie zabraknie również plejady znakomitych i dobrze znanych nam z poprzednich części aktorów, takich jak: Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk czy Janusz Chabior.

Do obsady dołączyli między innymi: Magdalena Walach, Ina Sobala i Kirył Pietruczuk. Najnowsze "Listy do M" to nie tylko świąteczna magia, ale także wzruszająca opowieść o miłości, przyjaźni i rodzinie. Czekamy z niecierpliwością na kolejne emocje, które przyniesie nam ta filmowa podróż!

"Listy do M. 6" wyreżyseruje Łukasz Jaworski, który zrealizował również poprzednią część serii. Za scenariusz odpowiadają Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski. Zdjęcia realizuje Marian Prokop, a autorem scenografii jest Wojciech Żogała. Za kostiumy odpowiada Pola Gomółka, za charakteryzację Jolanta Madejska Witek, a za montaż - Jarosław Barzan. Autorem muzyki jest Łukasz Targosz.

Film produkuje TVN Warner Bros. Discovery, pod nadzorem produkcyjnym Marty Greli-Gorostiza, dyrektorki działu fabularnego TVN. Producentką jest Katarzyna Czarnecka, a kierownikiem produkcji Przemysław Malec.

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję ("Inni ludzie", "Tata"). Jesienią 2025 r. wprowadzi do kin najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego - "Dom dobry".

Zdjęcia do "Listów do M 6." wystartowały w lutym i potrwają do kwietnia. Film trafi do szerokiej dystrybucji w listopadzie 2024 roku.