"Berlin" - premiera 29 grudnia

"Berlin" to spin-off popularnego serialu "Dom z papieru". Głównym bohaterem będzie tytułowy Berlin. O czym opowie serial? "Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą - kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata - czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów" - czytamy w oficjalnym opisie serialu.

U boku Berlina pojawią się zupełnie nowi członkowie gangu: Michelle Jenner zagra Keilę, wirtuozkę inżynierii elektrycznej; Tristán Ulloa wcieli się w Damiana, profesora z filantropijnym zacięciem i powiernika Berlina; Begoña Vargas sportretuje Camerona, kamikaze, który nigdy nie zważa na ryzyko; Julio Peña Fernández zagra Roi, ucznia i lojalnego pomocnika Berlina; a Joel Sánchez zobaczymy w roli Bruce'a, nieustępliwego człowieka czynu.

Itziar Ituño i Najwa Nimri powrócą do ról policjantek Raquel Murillo i Alicji Sierra, znanych już widzom z "Domu z papieru". W pozostałych rolach wystąpią: Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez i Rachel Lascar.

Serial "Berlin" zadebiutował na Netfliksie 29 grudnia.

"Top Gun: Maverick" - premiera 1 stycznia

Akcja filmu "Top Gun: Maverick" rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Maverick jest instruktorem i dostaje pod swoje skrzydła grupę nowych adeptów lotnictwa, których ma przygotować do służby.



Po ponad 30 latach służby w amerykańskiej armii Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie być powinien - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele grupy ekspertów szkolących pilotów do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), znanym jako "Rooster". To syn jego przyjaciela, "Goose’a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom z przeszłości.

W filmie wystąpili także: Val Kilmer, Jennifer Connolly, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman, Glen Powell, Charles Parnell, Bashir Salahuddin oraz Monika Barbaro.

Film "Top Gun: Maverick" będzie dostępny na Netfliksie od 1 stycznia.

"Bracia Sun" - premiera 4 stycznia

Kiedy szef potężnej tajwańskiej triady zostaje zastrzelony przez tajemniczego zabójcę, jego najstarszy syn, legendarny morderca Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh) i naiwnego młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory żył pod kloszem, nie znając prawdy o swojej rodzinie. Gdy najgroźniejsze społeczności Tajpej i nowa wschodząca frakcja zaczynają walczyć o dominację, Charles i Bruce muszą dowiedzieć się, co naprawdę oznaczają braterstwo i rodzina, zanim ktoś ich zabije - brzmi oficjalny opis serialu "Bracia Sun".

Obok Michelle Yeoh i Justina Chiena na ekranie pojawią się także: Sam Song Li ("Zadzwoń do Saula"), Highdee Kuan ("Fear the Night"), Joon Lee ("The Silent Sea"), John Xue Zhang ("Eternals"), Alice Hewken ("Sex Education"), komik Jenny Yang i Madison Hu ("Bizaardvark").

Serial "Bracia Sun" zadebiutuje na Netfliksie 4 stycznia.