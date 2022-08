W nawiązaniu do ostatnich komunikatów dotyczących wewnętrznych spraw finansowych grupy Cineworld pragniemy poinformować, że działalność biznesowa Cinema City pozostaje bez zmian. Zależy nam na naszych Klientach i tym, aby wciąż być najlepszym miejscem do oglądania filmów" - czytamy w oświadczeniu sieci Cinema City Poland opublikowanym w mediach społecznościowych.

Cinema City: Kryzys po pandemii

Informacje o kłopotach Cineworldu podał "The Wall Street Journal". Rosnące zadłużenie koncernu spowodowała pandemia COVID-19. I choć sytuacja zdążyła się już poprawić, nadal nie udało się powrócić do stanu sprzed pandemii. Wpływ na to ma niższa frekwencja w kinach spowodowana niewielką liczbą głośnych premier filmowych. W najbliższym czasie takich hitów jednak nie będzie aż do października, kiedy na ekrany trafi film "Halloween Ends".

Koncern Cineworld początkowo nie komentował doniesień "The Wall Street Journal". Wspomniany tekst tej gazety był odpowiedzią na ogłoszenie koncernu datowane na 17 sierpnia tego roku. Wynikało z niego, że Cineworld ma w planach działania mające na celu poprawienie płynności finansowej oraz zmniejszenie jego zadłużenia, w tym znalezienie nowych inwestorów. Teraz koncern uspokaja zaniepokojonych kinomanów. "Kina Cineworld na całym świecie są otwarte jak zwykle i nadal zapraszamy do nich naszych gości" - czytamy w nowym oświadczeniu koncernu.

W dalszej części oświadczenia czytamy, że rozważane przez koncern opcje mające na celu poprawienie sytuacji finansowej mogą obejmować dobrowolne złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości na podstawie tzw. Rozdziału 11. "Cineworld oczekuje utrzymania swojej działalności w normalnym trybie do momentu złożenia wniosku, a także po jego złożeniu. Zamierzamy kontynuować działalność w dłuższym okresie bez znaczącego wpływu na pracowników" - zapewnia firma. Żadne decyzje jeszcze jednak nie zapadły.

Długi koncernu Cineworld szacowane są na prawie 5 miliardów dolarów.

