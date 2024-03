Wielka kasa z Netfliksa nie pomogła. Najgorszy polski film minionego roku?

Popkulturowa Akademia Wszystkiego przyznająca rokrocznie Węże ogłosiła nominacje do trzynastej edycji swoich antynagród fimowych, dla produkcji, które miały premierę w 2023 roku oraz ich twórców. O tytuł "najgorszego polskiego filmu" rywalizuje ponownie aż dziesięć tytułów!



"Nie możemy powiedzieć, by trzynasta edycja była dla polskiej kinematografii jakoś specjalnie pechowa. Twórcy jak co roku dostarczyli sporo wartościowego kontentu - nieudanych filmów, w których mogliśmy pławić się przez cały rok zarówno w kinach, jak i w serwisach streamingowych. Te ostatnie podjęły rękawicę i w imię hasła: byle więcej, zamawiają byle co i byle jak. Dzięki!" - napisano w komunikacie.



"Jeśli mielibyśmy powiedzieć, że czegoś w tym roku było brak, to nowych produkcji Patryka Vegi, ale w ostatnich latach wyrośli mu godni konkurenci, a jak widać po nominacjach i starzy mistrzowie wciąż coś kręcą" - dodano.



Węże 2024: Kto otrzymał najwięcej nominacji?

Węże 2024 przyznane zostaną w trzynastu kategoriach. Będą to m.in. najgorszy aktor, aktorka, duet czy występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, żenujące sceny w polskim kinie, złe plakaty oraz efekty specjalnej troski. O wyborze nominowanych rokrocznie decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

Trzon tegorocznych nominacji stanowią filmy: "Pan Samochodzik i Templariusze" debiutanta Antoniego Nykowskiego (10 nominacji) i "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego" Mariusza Pujszo - weterana Węży, który już podczas drugiej edycji nagród odebrał statuetkę za dorobek życia, a potem jeszcze siedmiokrotnie (!!!) wygrywał w różnych kategoriach (tym razem 9 nominacji).

Po piętach depczą im "Blef doskonały" Michała Węgrzyna (6 nominacji) i "Ślub doskonały" Nicka Morana (5 nominacji). Można chyba wysnuć z tego tezę, że używanie przez twórców w tytułach określeń "arcydzieło", "doskonałość" świadczy raczej o ich samopoczuciu niż o jakości dzieła.

Ogłoszenie werdyktów tegorocznych Węży nastąpi w 24 kwietnia w warszawskim klubie Rakieta. W artystycznej części wieczoru nad nominowanymi filmami pastwić się będą w formule impro artyści Klubu Komediowego pod bezwzględnym kierownictwem Karoliny Pańczyk.

WĘŻE 2024 - nominacje:

WIELKI WĄŻ:

"Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego" (reż. Mariusz Pujszo, prod. Mariusz Pujszo, Consuela Pujszo) za godny lepszej sprawy upór w kręceniu tej samej fabuły od ponad dwudziestu lat i fascynujący systematyczny regres twórczy.

"Blef doskonały" (reż. Michał Węgrzyn, prod. Michał Nowak, Barbara Nowak, Michał Węgrzyn) - za nieudany blef, bezczelną próbę nabrania widza, że tak powinno wyglądać profesjonalne kino komercyjne.

"Heaven in Hell" (reż. Tomasz Mandes, prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes) - za konsekwencję w odcinaniu kuponów od sukcesu "365 dni" i erotyczną opowieść o polskim wymiarze sprawiedliwości, która podniecić mogłaby chyba wyłącznie członków osławionej grupy "Kasta".

"Operacja Soulcatcher" (reż. Daniel Markowicz, prod. Daniel Markowicz, Mike Zawadzki) - za fascynującą próbę przeniesienia do współczesnego polskiego kina treści i jakości rodem z dzieł Eda Wooda.

"The Palace" (reż Roman Polański, prod. Luca Barbareschi, Jean-Lois Porchet, Marc Bloch, Wojciech Gostomczyk) - za obleśną, nieświeżą i przede wszystkim nieśmieszną satyrę, jaka nie przystoi Mistrzom Światowego Kina.

"Pan Samochodzik i Templariusze" (reż. Antoni Nykowski, prod. Maciej Sojka, Jerzy Dzięgielewski, Roman Szczepanik, Paweł Heba) - za zepsucie filmowego samograja i zamienienie kultowych przygód Pana Samochodzika w imitujący przygody Bonda koszmarek może i na czterech kółkach, ale ewidentnie bez piątej klepki.

"Pokusa" (reż. Maria Sadowska, prod. Daniel Markowicz) - za sztampowy sen o Warszawie i kolejną w polskim kinie, zupełnie niepotrzebną, fatalnie zrealizowaną i zagraną opowieść o słabości Polek do włoskich ogierów.

"Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic" (reż. Filip Zylber, prod. Piotr Zygo, Jacek Stalewski) - za odwagę i umiejętności pozwalające nakręcić jeszcze gorszy film niż część pierwsza i ponowne zasłanianie się Szekspirem.

"Radiostory" (reż. Maciej Hydr, prod. Sea Film. Niestety nie podano personalnie nikogo) - za nieudolną próbę wywołania nostalgii za latami 90. która budzi jedynie pamięć o fatalnych próbach realizacji kina gatunkowego w czasach transformacji.

"Ślub doskonały" (reż. Nick Moran, prod. Wojciech Pałys) - za idealne wręcz spartolenie idei farsy i namówienie zacnego aktorskiego grona do ekranowej kompromitacji.

NAJGORSZA REŻYSERIA:

· Daniel Markowicz - "Operacja Soulcather"

· Antoni Nykowski - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Mariusz Pujszo - "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego"

· Maria Sadowska - "Pokusa"

· Michał Węgrzyn - "Blef doskonały"

NAJGORSZY SCENARIUSZ:

· Dawid Kowalewicz - "Operacja Soulcatcher"

· Michał Maruda, Łukasz Światowiec - "Cały ten seks"

· Mariusz Pujszo - "Arcydziełoczyli dekalog producenta filmowego"

· Bartosz Sztybor - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Michał Węgrzyn - "Blef doskonały"

NAJGORSZA ROLA MĘSKA:

· Mateusz Janicki - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Maciej Musiał - "Dzisiaj śpisz ze mną"

· Mariusz Pujszo - "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego"

· Mikołaj Roznerski - "Blef doskonały"

· Rafał Zawierucha - "Opiekun"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:

· Aleksandra Adamska - "Ślub doskonały"

· Karolina Chapko - "Blef doskonały"

· Helena Englert - "Pokusa"

· Magdalena Lamparska - "Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic"

· Katarzyna Sawczuk - "Heaven in Hell"

NAJGORSZY DUET:

· Roma Gąsiorowska & Maciej Musiał - "Dzisiaj śpisz ze mną"

· Grzegorz Halama & Mariusz Pujszo - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"

· Mateusz Janicki & samochód - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Magdalena Lamparska & Mikołaj Roznerski - "Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic"

· Dawid Ogrodnik & alkohol - "Jedna dusza"

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:

· Magdalena Boczarska - "Heaven in Hell"

· Sandra Drzymalska - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Piotr Głowacki - "Radiostory"

· Dawid Ogrodnik - "Jedna dusza"

· Adam Woronowicz - "Ślub doskonały"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:

· "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego" (reż. Mariusz Pujszo, prod. Mariusz Pujszo, Consuela Pujszo)

· "Pan Samochodzik i Templariusze" (reż. Antoni Nykowski, prod. Maciej Sojka, Jerzy Dzięgielewski, Roman Szczepanik, Paweł Heba)

· "Porady na zdrady 2" (reż. Sara Bustamante-Drozdek, prod. Kazimierz Rozwałka)

· "Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic" (reż. Filip Zylber, prod. Piotr Zygo, Jacek Stalewski)

· "Różyczka 2" (reż. Jan Kidawa-Błoński, prod. Mariusz Łukomski)

KOMEDIA, KTÓRA NIE ŚMIESZY:

· "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego" (reż. Mariusz Pujszo, prod. Mariusz Pujszo, Consuela Pujszo)

· "Blef doskonały" (reż. Michał Węgrzyn, prod. Michał Nowak, Barbara Nowak, Michał Węgrzyn)

· The Palace (reż Roman Polański, prod. Luca Barbareschi, Jean-Lois Porchet, Marc Bloch, Wojciech Gostomczyk)

· "Pokolenie Ikea" (reż. Dawid Gral, prod. Monika Raj)

· "Ślub doskonały" (reż. Nick Moran, prod. Wojciech Pałys)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:

· Mariusz Pujszo couchuje filmowców - "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego"

· Maciej Musiał tańczący z żelazkiem - "Dzisiaj śpisz ze mną"

· Finałowe ujęcie - "The Palace"

· Nowoczesne rozmowy harcerskie - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Pojedynek między Adamem Woronowiczem i Piotrem Głowackim - "Ślub doskonały"

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:

· Randomowe gubienie ostrości kamery - "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego"

· Finałowy wybuch - "Operacja Soulchatcher"

· Samochodzik - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Walka z powietrzem w latarni - "Pan Samochodzik i Templariusze"

· Magdalena Boczarska grająca sama ze sobą jako matka i córka - "Różyczka 2"

NAJGORSZY PLAKAT:

· "Opiekun" (prod. Andrzej Sobczyk, Przemysław Wręźlewicz, Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka, dystr. Rafael Film)

· "Radiostory" (prod. Sea Film, dystr. Mayfly)

· "Ślicznotka. Początek" (prod. Krzysztof Bałtyk, dystr. Mówi Serwis)

· "Teściowie 2" (prod. Michał Kwieciński, dystr. Next Film)

· "Życie w błocie się złoci" (prod. Katarzyna Kujawińska, dystr. Galapagos Films)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:

· "Demeter: Przebudzenie zła" - org. "The Last Voyage of Demeter" (dystr. Monolith Films)

· "Forgotten Love" - org. "Znachor" (dyst. Netflix)

· "Niebezpieczny kochanek" - org. "Cat Person" (dystr. Kino Świat)

· "Podrabiani zakochani" - org. "Robots" (dystr. Best Film)

· "Między nami żywiołami" - org. "Elemental" (dystr. Disney)

Multinominacje dla filmów:

"Pan Samochodzik i Templariusze" - 10

"Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego" - 9

"Blef doskonały" - 6

"Ślub doskonały" - 5

"Operacja Soulcatcher" - 4

"Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic" - 4

"Dzisiaj śpisz ze mną" - 3

"Heaven in Hell" - 3

"The Palace" - 3

"Pokusa" - 3

"Radiostory" - 3

"Jedna dusza" - 2

"Opiekun" - 2

"Różyczka 2" - 2

Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.



W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021), "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023).